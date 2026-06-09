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Новости Атака беспилотников на Харьков Обстрел Харькова
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Российские дроны атаковали четыре района Харькова: двое раненых, возникло возгорание

Удары по Харькову

Вечером 9 июня российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. Вследствие обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Предварительно зафиксированы удары 4 российских БПЛА.

  • Слободской район

Попадания пришлись на открытую местность, вследствие чего произошло возгорание сухой травы. Пожар локализован.

Информация о пострадавших не поступала.

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  • Киевский район

Поврежден многоквартирный жилой дом.

Острая реакция на стресс у женщины 86 и 69 лет, им оказали медицинскую помощь на месте.

  • Основянский район

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

  • Шевченковский район

Произошло падение обломков дрона, поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

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Автор: 

Харьков (7884) Синегубов Олег (563) Харьковская область (2767) Харьковский район (913)
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