Российские дроны атаковали четыре района Харькова: двое раненых, возникло возгорание
Вечером 9 июня российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. Вследствие обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Предварительно зафиксированы удары 4 российских БПЛА.
- Слободской район
Попадания пришлись на открытую местность, вследствие чего произошло возгорание сухой травы. Пожар локализован.
Информация о пострадавших не поступала.
- Киевский район
Поврежден многоквартирный жилой дом.
Острая реакция на стресс у женщины 86 и 69 лет, им оказали медицинскую помощь на месте.
- Основянский район
Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.
- Шевченковский район
Произошло падение обломков дрона, поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.
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