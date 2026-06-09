Российские дроны атаковали четыре района Харькова: двое раненых, возникло возгорание

Вечером 9 июня российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. Вследствие обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Предварительно зафиксированы удары 4 российских БПЛА.

Слободской район

Попадания пришлись на открытую местность, вследствие чего произошло возгорание сухой травы. Пожар локализован.



Информация о пострадавших не поступала.

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Киевский район

Поврежден многоквартирный жилой дом.



Острая реакция на стресс у женщины 86 и 69 лет, им оказали медицинскую помощь на месте.





Основянский район

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

Шевченковский район

Произошло падение обломков дрона, поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

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