"Укрпошта" змінила логістику після атаки на хаб у Харкові та готує компенсації клієнтам

"Укрпошта" тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень після російської атаки на логістичний хаб у Харкові.

Як повідомили в "Укрпошті", компанія працюватиме за резервною схемою, щоб забезпечити безперервність доставки по Україні.

"Одразу після удару перебудували логістичні маршрути, а всі відправлення, які не зазнали пошкоджень, продовжують рух до отримувачів. Ми також уже розпочали підготовку до компенсацій для клієнтів, чиї відправлення постраждали внаслідок атаки", – сказано в повідомленні.

Резервна схема

Зокрема, для обробки відправлень Харківського та Донецького регіонів задіяно резервні потужності в іншому місті.

Частину магістральних автомобілів, які прямували до Харкова, було перенаправлено на інші сортувальні майданчики, де працюватиме окремий сценарій сортування для цих напрямків.

Для Харкова вже організовано два рейси на добу. Перший рейс уже вирушив, другий готується до відправлення.

Компенсації клієнтам

Окрім того, "Укрпошта" формує списки для компенсацій.

"Повідомлення з подальшими інструкціями клієнти попередньо почнуть отримувати в середу (10 червня, – ред.) після завершення звірки та формування остаточних списків", – розповіли в компанії.

Також задля запобігання перебоям у роботі "Укрпошта" терміново зробить переміщення з інших регіонів, застосує резервне та дозакупить додаткове устаткування для сталої роботи.

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Як повідомлялося, у Харкові внаслідок удару російського дрона 8 червня пошкоджено логістичний хаб "Укрпошти".

Послуги "Укрпошти"

Як повідомлялося, компанія "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі посилок усередині відділень – таким чином, забрати посилку тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" завершила повну автоматизацію ключової логістики по всій країні. У трансформацію було інвестовано 687 млн грн власних коштів без залучення кредитного фінансування.

До того в травні "Укрпошта" завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країні.

На сьогодні мережа "Укрпошти" налічує близько 26 тис. точок присутності.

Уже влітку "Укрпошта" планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки.