Російські дрони атакували чотири райони Харкова: двоє поранених, виникло займання
Увечері 9 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, зафіксовано удари 4 російських БпЛА.
- Слобідський район
Влучання відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.
Інформація про постраждалих не надходила.
- Київський район
Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Зазнали гострої реакції на стрес жінки 86 і 69 років, отримали медичну допомогу на місці.
- Основ’янський район
Інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.
- Шевченківський район
Відбулося падіння уламків дрона, пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.
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