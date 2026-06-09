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Новини Атака безпілотників на Харків Обстріл Харкова
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Російські дрони атакували чотири райони Харкова: двоє поранених, виникло займання

Удари по Харкову

Увечері 9 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по  Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Попередньо, зафіксовано удари 4 російських БпЛА.

  • Слобідський район

Влучання відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.

Інформація про постраждалих не надходила.

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  • Київський район

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Зазнали гострої реакції на стрес жінки 86 і 69 років, отримали медичну допомогу на місці.

  • Основ’янський район

Інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.

  • Шевченківський район

Відбулося падіння уламків дрона, пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.

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Автор: 

Харків (6132) Синєгубов Олег (858) Харківська область (2822) Харківський район (928)
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Москва спить завжди. На днях CNN знову офігівало, як і чому наши хенерали з Верховним ішаком не атакують столицю смертельного ворога. Підозрюють, що Абрамовіч не дозволяє. Бо це психологічно дозволяє РФ воювати вічно.
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09.06.2026 19:17 Відповісти
Дві минулі ночі, як за розкладом, близько години починали. Щось сьогодні зарано. Може вдасться сьогодні поспати...)
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09.06.2026 19:33 Відповісти
У Харкова немає дронів-перехоплювачів?
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09.06.2026 20:18 Відповісти
Є, але можливо, мало. Минулої ночі було 8 влучень, цієї 11...
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09.06.2026 20:35 Відповісти
 
 