Російські дрони атакували чотири райони Харкова: двоє поранених, виникло займання

Увечері 9 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Попередньо, зафіксовано удари 4 російських БпЛА.

Слобідський район

Влучання відкриту місцевість, внаслідок чого сталося займання сухої трави. Пожежу локалізували.



Інформація про постраждалих не надходила.

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Київський район

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.



Зазнали гострої реакції на стрес жінки 86 і 69 років, отримали медичну допомогу на місці.





Основ’янський район

Інформація про пошкодження і постраждалих не надходила.

Шевченківський район

Відбулося падіння уламків дрона, пошкоджено легковий автомобіль. Без постраждалих.

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