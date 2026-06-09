Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова: троє постраждалих. ФОТО
Російський удар по Холодногірському району Харкова увечері 9 червня спричинив пожежу в приватному будинку та пошкодив житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок "прильоту" в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку. Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, багатоквартирний будинок і три автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки атаки", - написав він.
Постраждалі
- За уточненою інформацією, в Холодногірському районі постраждали 48-річна та 71-річна жінки. Лікарі надали всю необхідну допомогу.
- Також внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.
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