Росіяни вдарили по Холодногірському району Харкова: троє постраждалих. ФОТО

Російський удар по Холодногірському району Харкова увечері 9 червня спричинив пожежу в приватному будинку та пошкодив житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок "прильоту" в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку. Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, багатоквартирний будинок і три автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки атаки", - написав він.

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Постраждалі

За уточненою інформацією, в Холодногірському районі постраждали 48-річна та 71-річна жінки. Лікарі надали всю необхідну допомогу.

Також внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська завдали ударів безпілотниками по Київському, Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, а один із дронів влучив у житловий будинок.