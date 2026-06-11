Харьков и область - под массированными ударами РФ: 11 пострадавших в городе и атаки БПЛА

За прошедшие сутки ударам противника подверглись Харьков и 21 населенный пункт Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрелов в Харькове пострадали 11 человек: мужчины 50 и 58 лет и женщины 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 лет.

В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 55-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Немышлянский, Киевский, Шевченковский, Индустриальный районы Харькова.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

8 БПЛА типа "Герань-2";

6 БПЛА типа "Молния";

10 FPV-дронов;

30 БПЛА (тип устанавливается).

Удар по Чугуеву

В ночь на 11 июня Чугуев Харьковской области подвергся массированной атаке беспилотников, сообщила городской голова Галина Минаева. Город находился под ударом вражеских БПЛА, места прилетов и последствия уточнялись экстренными службами.

Позже стало известно о попадании по территории неработающего предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, масштабы повреждений устанавливаются.

Также зафиксировано еще одно попадание беспилотника в частном секторе центральной части города. В результате удара разрушена теплица. На место оперативно прибыли экстренные службы, возгорание удалось локализовать.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия ночной атаки продолжают уточняться.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В результате российских обстрелов в Харьковской области зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в городе Харькове и районах области.

в г. Харькове повреждены 12 многоквартирных домов, частный дом, 9 автомобилей, гараж;

в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, учебное заведение (с. Ивашки), автомобиль (с. Максимовка), гражданское предприятие (п. Золочев), хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, хозяйственную постройку (с. Одноробовка), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Завадское);

в Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственное сооружение (с. Манцевка), гражданское предприятие (п. Великий Бурлук), частный дом (с. Шиповатое), многоквартирный дом (с. Боровское), частный дом, складское помещение, автомобиль скорой медицинской помощи (п. Шевченково);

в Харьковском районе повреждены гараж, беседка (п. Малая Даниловка), гараж (с. Руськие Тишки), частный дом (с. Борщовая), магазин (п. Слатино), гражданское предприятие (г. Дергачи);

в Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (г. Чугуев).

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