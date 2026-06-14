РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
1 361 6

Рашисты нанесли удар по Харькову: шестеро пострадавших, среди них младенец, поврежден музей. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В воскресенье, 14 июня, российские захватчики нанесли удар с помощью дрона по Киевскому району Харькова. Вследствие вражеского удара пострадали 6 человек, среди них 1-месячный младенец.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие 

"По предварительной информации, 1-месячный ребенок пострадал вследствие вражеской атаки в Киевском районе. Еще трое женщин получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Синегубов рассказал, что пожарные ликвидируют последствия попадания вражеского дрона по культурному учреждению в Киевском районе Харькова.

Смотрите также: Рашисты нанесли 26 ударов дронами по Харькову: 5 раненых, вспыхнули пожары. ФОТО

Поврежден музей 

В свою очередь Харьковский городской совет со ссылкой на Терехова сообщил, что россияне нанесли удар беспилотником по Харьковскому художественному музею.

Отмечается, что специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций совместно со спасателями спускали картины из музея в укрытие, чтобы спасти музейные экспонаты.

Обновлено

Впоследствии Терехов сообщил, что вследствие удара по Киевскому району Харькова пострадали 5 человек.

Обновлено

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших вследствие вражеского удара возросло до шести, из них один младенец. По состоянию на 22.06 пожар локализовали.

Последствия атаки 

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

атака на Харків

Читайте также: Харьков и область под массированными ударами РФ: 11 пострадавших в городе и атаки БПЛА

Автор: 

дети (6887) музей (727) Харьков (7891) атака (1574) Харьковская область (2782) Харьковский район (921)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По Харькову с первых дней войны горячей странная картина проходит по центральным сми страны. Нет реальной картины очередного обстрела города, в сторону уменьшения имеется в виду. По двум районам была атака сегодня, второй район Холодногорский, в другой части города, относительно далеко от Киевского. Мнение конечно субьективное моё. Но сегодня почти в одно и тоже время была атака, интервал пусть 7-10 мин. Смысл в чём? Ночью в последние 3 месяца интервал между тревогами иногда и 4-9 мин. Запросто 1 час почти всегда. По пригороду кабы молотят круглые сутки. Странная тенденция перешедшая в правило.
показать весь комментарий
14.06.2026 21:14 Ответить
Відбою вистачає випити чашку кави,і то не завжди.)
показать весь комментарий
14.06.2026 21:45 Ответить
Це так звана "великая русская культура" допоки буде існувате це фашиське терористичне утворення рф ,і доки буде існувати рашиський воєний злочинець маняк убивця путін і його кривава кліка ,це жахіття не припинется.
показать весь комментарий
14.06.2026 21:18 Ответить
Це вже вчетверте музей постраждав. Двічі у 2022-му та у 2023-му. Сьогодні сильно дісталося.
показать весь комментарий
14.06.2026 21:39 Ответить
Невже по ********** неможна відкрити?
показать весь комментарий
14.06.2026 21:52 Ответить
 
 