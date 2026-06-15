РФ нанесла ракетный удар по селу на Харьковщине: пострадали семь человек, среди них дети
Вечером 15 июня российские войска нанесли ракетный удар по селу Добренькая Берестинского района Харьковской области. Вследствие атаки пострадали семь человек, в том числе две девочки 7 и 10 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг нанес ракетный удар по с. Добренькая Берестинского района в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Пострадавшие
На данный момент 7 человек обратились к медикам за помощью. Среди пострадавших две девочки 7 и 10 лет.
Всем оказана неотложная медицинская помощь.
Разрушения
Также загорелся заброшенный дом, и повреждены еще 10 частных домов.
Экстренные службы устраняют последствия российского террора.
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