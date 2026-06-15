РФ нанесла ракетный удар по селу на Харьковщине: пострадали семь человек, среди них дети

Вечером 15 июня российские войска нанесли ракетный удар по селу Добренькая Берестинского района Харьковской области. Вследствие атаки пострадали семь человек, в том числе две девочки 7 и 10 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Враг нанес ракетный удар по с. Добренькая Берестинского района в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

На данный момент 7 человек обратились к медикам за помощью. Среди пострадавших две девочки 7 и 10 лет.

Всем оказана неотложная медицинская помощь.

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Разрушения

Также загорелся заброшенный дом, и повреждены еще 10 частных домов.

Экстренные службы устраняют последствия российского террора.

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