УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12435 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
110 0

Доба на Харківщині: 23 постраждалих, зруйнована інфраструктура. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них - четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

16 червня близько 02:00 російська армія атакувала місто Балаклія Ізюмського району ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Постраждали вісім людей, серед них двоє дітей. У 13-річного хлопчика та 4-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Ввечері 15 червня російські військові завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району. Постраждали вісім мирних жителів, серед яких двоє дітей. 10-річна дівчинка зазнала поранення, у 7-річної дитини діагностовано забій коліна. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.

У селищі Шевченкове травмовано шість жінок віком від 37 до 51 року. У Старому Салтові 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Окремо медичну допомогу надали постраждалим під час попередніх атак: 31-річній жінці, пораненій у Харкові 14 травня, та 62-річному чоловіку, який постраждав 26 травня в Куп’янську-Вузловому.

Загалом по області застосовано широкий спектр озброєння: дві ракети (тип уточнюється), чотири керовані авіабомби, 11 дронів типу "Герань-2", вісім БпЛА "Молнія", три FPV-дрони та ще 18 безпілотників невстановленого типу.

Удари по цивільній інфраструктурі

Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області. У Харкові постраждала інфраструктура зоопарку - є загиблі та поранені тварини.

  • у Богодухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 7 господарчих споруд (с. Одноробівка), електромережі (с. Максимівка, сел. Золочів), автомобіль (с. Ковалі), 5 приватних будинків, 7 господарчих споруд (с. Клинова-Новоселівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 магазини, 2 автомобілі (сел. Шевченкове), склад (с. Плоске), приватний будинок (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 5 автомобілів (м. Балаклія);
  • У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару

Наслідки атак

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (34547) Харків (6150) Балаклія (301) Харківська область (2842) Берестинський район (18) Богодухівський район (172) Ізюмський район (233) Куп’янський район (753) Харківський район (947) Чугуївський район (403) Максимівка (3) Ковалі (2) Одноробівка (8) Клинова-Новоселівка (8) Добренька (1) Великий Бурлук (34) Плоске (2) Шевченкове (9) Старий Салтів (19) Золочів (62) Цупівка (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 