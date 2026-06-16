Доба на Харківщині: 23 постраждалих, зруйнована інфраструктура. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них - четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

16 червня близько 02:00 російська армія атакувала місто Балаклія Ізюмського району ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Постраждали вісім людей, серед них двоє дітей. У 13-річного хлопчика та 4-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Ввечері 15 червня російські військові завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району. Постраждали вісім мирних жителів, серед яких двоє дітей. 10-річна дівчинка зазнала поранення, у 7-річної дитини діагностовано забій коліна. У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння.

У селищі Шевченкове травмовано шість жінок віком від 37 до 51 року. У Старому Салтові 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Окремо медичну допомогу надали постраждалим під час попередніх атак: 31-річній жінці, пораненій у Харкові 14 травня, та 62-річному чоловіку, який постраждав 26 травня в Куп’янську-Вузловому.

Загалом по області застосовано широкий спектр озброєння: дві ракети (тип уточнюється), чотири керовані авіабомби, 11 дронів типу "Герань-2", вісім БпЛА "Молнія", три FPV-дрони та ще 18 безпілотників невстановленого типу.

Удари по цивільній інфраструктурі

Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області. У Харкові постраждала інфраструктура зоопарку - є загиблі та поранені тварини.

у Богодухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 7 господарчих споруд (с. Одноробівка), електромережі (с. Максимівка, сел. Золочів), автомобіль (с. Ковалі), 5 приватних будинків, 7 господарчих споруд (с. Клинова-Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 магазини, 2 автомобілі (сел. Шевченкове), склад (с. Плоске), приватний будинок (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 5 автомобілів (м. Балаклія);

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару

Наслідки атак















