Последствия ударов РФ по Запорожью: число раненых возросло до 7, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного вражеского обстрела Запорожья семь человек обратились за помощью к врачам.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, всю ночь продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки.

Повреждения

Всего в результате ночной вражеской атаки повреждены 9 жилых домов и нежилые здания в Александровском и Космическом районах Запорожья.



















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Среди них - 5 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора. Взрывной волной выбиты окна, повреждены крыши.

По состоянию на утро специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в 5 многоквартирных домах, 3 частных домах и одном нежилом здании.

Первоочередные работы по ликвидации последствий уже выполнены.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Запорожье: погиб один человек, по меньшей мере четверо ранены.

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