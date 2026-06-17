Последствия ударов РФ по Запорожью: число раненых возросло до 7, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночного вражеского обстрела Запорожья семь человек обратились за помощью к врачам.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, всю ночь продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки.
Повреждения
Всего в результате ночной вражеской атаки повреждены 9 жилых домов и нежилые здания в Александровском и Космическом районах Запорожья.
Среди них - 5 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора. Взрывной волной выбиты окна, повреждены крыши.
По состоянию на утро специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в 5 многоквартирных домах, 3 частных домах и одном нежилом здании.
Первоочередные работы по ликвидации последствий уже выполнены.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия атаковала Запорожье: погиб один человек, по меньшей мере четверо ранены.
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