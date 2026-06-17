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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Последствия ударов РФ по Запорожью: число раненых возросло до 7, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного вражеского обстрела Запорожья семь человек обратились за помощью к врачам.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, всю ночь продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки. 

Повреждения

Всего в результате ночной вражеской атаки повреждены 9 жилых домов и нежилые здания в Александровском и Космическом районах Запорожья.

Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья
Обстрел Запорожья

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Среди них - 5 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора. Взрывной волной выбиты окна, повреждены крыши.

По состоянию на утро специалисты закрыли выбитые окна листами OSB в 5 многоквартирных домах, 3 частных домах и одном нежилом здании.

Первоочередные работы по ликвидации последствий уже выполнены. 

Что предшествовало?

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Автор: 

Запорожье (2950) обстрел (33210) Запорожская область (4457) Запорожский район (616)
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17.06.2026 07:04 Ответить
угод привезе - замахаєтесь вигружати.
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17.06.2026 08:24 Ответить
угод привезе - замахаєтесь вигружати
показать весь комментарий
17.06.2026 08:25 Ответить
 
 