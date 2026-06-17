РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8811 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья
295 1

Россия атаковала Запорожье: один человек погиб, трое пострадали, — ОВА

Атака на Запорожье

Вследствие российского удара по Запорожью погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также вследствие атаки загорелись жилой дом и торговый центр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки и разрушения в городе

По словам чиновника, вследствие удара один человек погиб.

"Вследствие вражеского удара погиб один человек", — написал Федоров.

Также повреждения получило учебное заведение, где взрывной волной выбило окна. Кроме того, возникли пожары в жилом доме и торговом центре.

Трое человек обратились за медицинской помощью, добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение дня совершили более 40 атак по четырём районам Днепропетровской области, вследствие чего погибли три человека и ещё трое получили ранения.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 июня, — Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2948) обстрел (33193) Запорожская область (4457) атака (1586) Федоров Иван (478) Запорожский район (616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А законної конституційної місцевої влади у Запоріжжі вже нема?
показать весь комментарий
17.06.2026 00:00 Ответить
 
 