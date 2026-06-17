Россия атаковала Запорожье: один человек погиб, трое пострадали, — ОВА

Вследствие российского удара по Запорожью погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также вследствие атаки загорелись жилой дом и торговый центр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Последствия атаки и разрушения в городе

По словам чиновника, вследствие удара один человек погиб.

"Вследствие вражеского удара погиб один человек", — написал Федоров.

Также повреждения получило учебное заведение, где взрывной волной выбило окна. Кроме того, возникли пожары в жилом доме и торговом центре.

Трое человек обратились за медицинской помощью, добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение дня совершили более 40 атак по четырём районам Днепропетровской области, вследствие чего погибли три человека и ещё трое получили ранения.

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