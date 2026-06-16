Росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, щонайменше четверо поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще щонайменше чотири людинипоранені

Внаслідок атаки загорілися житловий будинок і торговельний центр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Наслідки атаки та руйнування в місті

За словами посадовця, внаслідок удару одна людина загинула.

"Унаслідок ворожого удару одна людина загинула", - написав Федоров.

Також пошкоджень зазнав освітній заклад, де вибуховою хвилею вибило вікна. Окрім цього, виникли пожежі у житловому будинку та торговельному центрі. Троє людей звернулися по медичну допомогу, додав керівник ОВА.

Оновлена інформація

Пізніше Федоров додав, що у результаті атаки пошкоджено приватний будинок в одному з районів Запоріжжя.

Згодом у Телеграмі він написав, що осколкові поранення, травми голови та контузії отримали вже четверо людей. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом дня здійснили понад 40 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще троє дістали поранення.

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