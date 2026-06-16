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Понад 40 атак на Дніпропетровщину за день: троє загиблих і троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом дня здійснили понад 40 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще троє дістали поранення.

Про це йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Масовані удари по громадах області

Для атак російські військові застосовували безпілотники та артилерію.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені підприємства, адміністративна будівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі.

Унаслідок обстрілів загинули три людини. Поранення дістала 77-річна жінка. Вона проходитиме амбулаторне лікування. 

Також читайте: Росіяни вбили 87-річну жінку в кріслі колісному, загинув її син та ще одна людина у Нікополі

Постраждалі та руйнування в інших районах

У Кам’янському та Криничанській громаді Кам’янського району пошкоджені автозаправна станція та автомобілі.

Постраждали 61-річний чоловік і 36-річна жінка. Обидва лікуватимуться вдома.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.

Також у Криворізькому районі російські війська завдали удару по Зеленодольській громаді.

Обстріли Дніпропетровщини

Обстріли Дніпропетровщини

Обстріли Дніпропетровщини

  • Раніше повідомлялося, що 16 червня, вдень російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині, є поранені. 

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обстріл (34547) атака (1650) Дніпропетровська область (5137)
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