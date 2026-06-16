Ворог ударив по багатоповерхівці у Краматорську: троє поранених. ФОТО
Сьогодні, 16 червня, вдень російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень.
Працюють всі відповідні служби.
Загроза нових обстрілів для міста зберігається
Також Гончаренко наголосив, що загроза для міста зберігається.
Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль