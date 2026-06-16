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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Ворог ударив по багатоповерхівці у Краматорську: троє поранених. ФОТО

Сьогодні, 16 червня, вдень російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ

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Є поранені

За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень.

удар по Краматорську

Працюють всі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Загроза нових обстрілів для міста зберігається

Також Гончаренко наголосив, що загроза для міста зберігається.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить не відомо.

Також читайте: Доба на Донеччині: Росія накрила вогнем 14 населених пунктів, пошкоджено 24 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

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Краматорськ (933) обстріл (34547) Донецька область (11341) Краматорський район (1278)
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