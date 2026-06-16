РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11907 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Краматорска
395 0

Враг нанес удар по многоэтажному дому в Краматорске: трое раненых. ФОТО

Сегодня, 16 июня, днем российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть раненые

По предварительной информации, трое человек получили ранения.

удар по Краматорску

Работают все соответствующие службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОрепортаж

Угроза новых обстрелов для города сохраняется

Также Гончаренко подчеркнул, что угроза для города сохраняется.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: Россия обрушила огонь на 14 населенных пунктов, повреждены 24 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2489) обстрел (33193) Донецкая область (12461) Краматорский район (1261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 