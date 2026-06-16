Враг нанес удар по многоэтажному дому в Краматорске: трое раненых. ФОТО
Сегодня, 16 июня, днем российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске в Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По предварительной информации, трое человек получили ранения.
Работают все соответствующие службы.
Угроза новых обстрелов для города сохраняется
Также Гончаренко подчеркнул, что угроза для города сохраняется.
Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.
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