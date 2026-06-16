Враг нанес удар по многоэтажному дому в Краматорске: трое раненых. ФОТО

Сегодня, 16 июня, днем российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По предварительной информации, трое человек получили ранения.

Работают все соответствующие службы.

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Угроза новых обстрелов для города сохраняется

Также Гончаренко подчеркнул, что угроза для города сохраняется.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

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