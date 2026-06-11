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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: Россия обрушила огонь на 14 населенных пунктов, повреждены 24 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

Российские войска массированно атаковали Донецкую область. Зафиксировано 1 205 обстрелов, разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

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Краматорский район

В Лимане разрушен частный дом. 

В Николаевке поврежден многоквартирный дом, в Маяках и Рубцах – по одному частному дому.

В Крестище вражеский FPV-дрон попал в автомобиль "скорой помощи".

В Райгородке в результате обстрелов поврежден частный дом, в Ореховатке — инфраструктура.

На Краматорск россияне направили 5 дронов различного типа – повредили 3 частных дома и 2 гражданских автомобиля.

В результате обстрелов с дронов в Новодонецком поврежден многоквартирный дом и гаражный кооператив, в Александровке — 2 многоквартирных дома, в Курицыно - разрушения на территории предприятия.

В Самойловке поврежден частный дом и автомобиль. В Андреевке поврежден инфраструктурный объект. 

По Дружковке враг нанес удар четырьмя бомбами "КАБ-250" и FPV-дроном – повреждены частный дом, гостиничный комплекс и 2 учебных заведения.

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Последствия вражеских атак

Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки
Россия 1205 раз обстреляла Донецкую область за сутки

Автор: 

Краматорськ (2486) обстрел (33093) Донецкая область (12439) Краматорский район (1252) Дружковка (163) Николаевка (53) Александровка (13) Рубцы (4) Райгородок (23) Ореховатка (3) Новодонецкое (10) Курицино (2) Самойловка (1) Крестище (2) Андреевка (24) Лиман (246) Маяки (9)
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Кремлівське плєшиве мудило звіріє з кожним днем все сильніше ,
так як розуміє , що ця війна не принесе для нього нічого доброго,
тільки сором і насильницьку смерть 🤬
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11.06.2026 12:36 Ответить
 
 