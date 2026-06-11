Сутки на Донетчине: Россия обрушила огонь на 14 населенных пунктов, повреждены 24 гражданских объекта. ФОТОрепортаж
Российские войска массированно атаковали Донецкую область. Зафиксировано 1 205 обстрелов, разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Краматорский район
В Лимане разрушен частный дом.
В Николаевке поврежден многоквартирный дом, в Маяках и Рубцах – по одному частному дому.
В Крестище вражеский FPV-дрон попал в автомобиль "скорой помощи".
В Райгородке в результате обстрелов поврежден частный дом, в Ореховатке — инфраструктура.
На Краматорск россияне направили 5 дронов различного типа – повредили 3 частных дома и 2 гражданских автомобиля.
В результате обстрелов с дронов в Новодонецком поврежден многоквартирный дом и гаражный кооператив, в Александровке — 2 многоквартирных дома, в Курицыно - разрушения на территории предприятия.
В Самойловке поврежден частный дом и автомобиль. В Андреевке поврежден инфраструктурный объект.
По Дружковке враг нанес удар четырьмя бомбами "КАБ-250" и FPV-дроном – повреждены частный дом, гостиничный комплекс и 2 учебных заведения.
Последствия вражеских атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так як розуміє , що ця війна не принесе для нього нічого доброго,
тільки сором і насильницьку смерть 🤬