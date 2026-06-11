Сутки на Донетчине: Россия обрушила огонь на 14 населенных пунктов, повреждены 24 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

Российские войска массированно атаковали Донецкую область. Зафиксировано 1 205 обстрелов, разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

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Краматорский район

В Лимане разрушен частный дом.

В Николаевке поврежден многоквартирный дом, в Маяках и Рубцах – по одному частному дому.

В Крестище вражеский FPV-дрон попал в автомобиль "скорой помощи".

В Райгородке в результате обстрелов поврежден частный дом, в Ореховатке — инфраструктура.

На Краматорск россияне направили 5 дронов различного типа – повредили 3 частных дома и 2 гражданских автомобиля.

В результате обстрелов с дронов в Новодонецком поврежден многоквартирный дом и гаражный кооператив, в Александровке — 2 многоквартирных дома, в Курицыно - разрушения на территории предприятия.

В Самойловке поврежден частный дом и автомобиль. В Андреевке поврежден инфраструктурный объект.

По Дружковке враг нанес удар четырьмя бомбами "КАБ-250" и FPV-дроном – повреждены частный дом, гостиничный комплекс и 2 учебных заведения.

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Последствия вражеских атак















