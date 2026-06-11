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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: Росія накрила вогнем 14 населених пунктів, пошкоджено 24 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано атакували Донеччину. Зафіксовано 1 205 обстрілів, руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

У Лимані зруйновано приватний будинок. 

У Миколаївці пошкоджено багатоквартирний будинок, у Маяках і Рубцях – по одній приватній оселі.

У Хрестищі ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль "швидкої допомоги".

У Райгородку внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, в Оріхуватці — інфраструктуру.

На Краматорськ росіяни спрямували 5 дронів різного типу – пошкодили 3 приватних будинки і 2 цивільних авто.

Внаслідок дронових обстрілів у Новодонецькому пошкоджено багатоквартирний будинок і гаражний кооператив, в Олександрівці – 2 багатоквартирних будинки, у Курициному є руйнування на території підприємства.

У Самійлівці пошкоджено приватний будинок і авто. В Андріївці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. 

По Дружківці ворог вдарив чотирма бомбами "КАБ-250" і FPV-дроном – пошкоджено приватний будинок, готельний комплекс і 2 заклади освіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти батальйону FATUM розтрощили РСЗВ "Град", САУ та техніку окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Наслідки ворожих атак

Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу
Росія 1205 разів обстріляла Донеччину за добу

Автор: 

Краматорськ (930) обстріл (34445) Донецька область (11319) Краматорський район (1265) Дружківка (164) Миколаївка (54) Олександрівка (13) Рубці (4) Райгородок (24) Оріхуватка (3) Новодонецьке (10) Курицине (2) Самійлівка (1) Хрестище (2) Андріївка (25) Лиман (247) Маяки (10)
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Кремлівське плєшиве мудило звіріє з кожним днем все сильніше ,
так як розуміє , що ця війна не принесе для нього нічого доброго,
тільки сором і насильницьку смерть 🤬
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11.06.2026 12:36 Відповісти
 
 