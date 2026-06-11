Доба на Донеччині: Росія накрила вогнем 14 населених пунктів, пошкоджено 24 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж
Російські війська масовано атакували Донеччину. Зафіксовано 1 205 обстрілів, руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Лимані зруйновано приватний будинок.
У Миколаївці пошкоджено багатоквартирний будинок, у Маяках і Рубцях – по одній приватній оселі.
У Хрестищі ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль "швидкої допомоги".
У Райгородку внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, в Оріхуватці — інфраструктуру.
На Краматорськ росіяни спрямували 5 дронів різного типу – пошкодили 3 приватних будинки і 2 цивільних авто.
Внаслідок дронових обстрілів у Новодонецькому пошкоджено багатоквартирний будинок і гаражний кооператив, в Олександрівці – 2 багатоквартирних будинки, у Курициному є руйнування на території підприємства.
У Самійлівці пошкоджено приватний будинок і авто. В Андріївці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
По Дружківці ворог вдарив чотирма бомбами "КАБ-250" і FPV-дроном – пошкоджено приватний будинок, готельний комплекс і 2 заклади освіти.
Наслідки ворожих атак
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так як розуміє , що ця війна не принесе для нього нічого доброго,
тільки сором і насильницьку смерть 🤬