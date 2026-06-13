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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 12 июня 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области. Под вражескими ударами оказался Краматорский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

Как отмечается, в Маяках Святогорской громады повреждена инфраструктура. В Славянске повреждены 3 частных дома. В Краматорске ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки, магазин и 3 автомобиля. В Дружковке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 3 многоэтажки, частный дом и автомобиль. В Константиновке ранен человек.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Доброполье военные спасли 90-летнюю женщину из-под завалов после удара российской авиабомбы. ФОТО

Последствия

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1200 ударов за сутки: армия РФ убила 3 человека и ранила 7 в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2488) обстрел (33120) Донецкая область (12448) Краматорский район (1255) Дружковка (165) Константиновка (1995) Славянск (2728)
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