Сутки на Донетчине: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 12 июня 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области. Под вражескими ударами оказался Краматорский район.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, в Маяках Святогорской громады повреждена инфраструктура. В Славянске повреждены 3 частных дома. В Краматорске ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки, магазин и 3 автомобиля. В Дружковке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 3 многоэтажки, частный дом и автомобиль. В Константиновке ранен человек.
Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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