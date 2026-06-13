Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 7 поранених. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 12 червня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донеччини. Під ворожими ударами перебував Краматорський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, у Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамницю і 3 автівки. У Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено людину.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
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