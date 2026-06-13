УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
195 0

Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 12 червня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донеччини. Під ворожими ударами перебував Краматорський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, у Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамницю і 3 автівки. У Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено людину.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Добропіллі військові врятували 90-річну жінку з-під завалів після удару російської авіабомби. ФОТО

Наслідки

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1200 ударів за добу: армія РФ убила 3 людей та поранила 7 на Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (933) обстріл (34473) Донецька область (11327) Краматорський район (1269) Дружківка (166) Костянтинівка (593) Слов’янськ (832)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 