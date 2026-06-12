У Добропіллі військові врятували 90-річну жінку з-під завалів після удару російської авіабомби. ФОТО
У Добропіллі на Донеччині військові деблокували з-під завалів 90-річну жінку та її родину після удару російської авіабомби по житловому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у 15-й бригаді "Кара-Даг" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
Родина ховалася у підвалі під час обстрілу
За даними військових, Лідія Григорівна залишалася у своїй квартирі в Добропіллі попри постійні російські обстріли.
Під час чергової атаки жінка разом із рідними перебувала у підвалі багатоповерхівки. У цей час у будинок влучила російська авіабомба.
Під час виконання завдання бійці бригади виявили людей під завалами та розпочали рятувальну операцію.
Постраждалу евакуювали бронеавтомобілем
Військові звільнили людей з-під уламків, надали 90-річній жінці першу допомогу та евакуювали її бронеавтомобілем у безпечне місце.
Після цього Лідію Григорівну передали медикам.
Лікарі доправили жінку до медичного закладу для подальшого обстеження, йдеться у повідомленні.
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