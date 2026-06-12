РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
523 1

В Доброполье военные спасли 90-летнюю женщину из-под завалов после удара российской авиабомбы. ФОТО

В Доброполье Донецкой области военные извлекли из-под завалов 90-летнюю женщину и её семью после удара российской авиабомбы по жилому дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в 15-й бригаде "Кара-Даг" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Семья пряталась в подвале во время обстрела

По данным военных, Лидия Григорьевна оставалась в своей квартире в Доброполье, несмотря на постоянные российские обстрелы.

Во время очередной атаки женщина вместе с родными находилась в подвале многоэтажного дома. В это время в здание попала российская авиабомба.

Во время выполнения задания бойцы бригады обнаружили людей под завалами и начали спасательную операцию.

90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара

Читайте также: Почти 4 тысячи человек выехали из Донетчины за десять дней июня

Пострадавшую эвакуировали на бронеавтомобиле

Военные освободили людей из-под обломков, оказали 90-летней женщине первую помощь и эвакуировали ее бронеавтомобилем в безопасное место.

После этого Лидию Григорьевну передали медикам.

Врачи доставили женщину в медицинское учреждение для дальнейшего обследования, говорится в сообщении.

90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара
90-летнюю жительницу Доброполья деблокировали из-под завалов после авиаудара

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Робот доставил более 400 кг помощи в отрезанное войной село в Донецкой области

Автор: 

бомба (375) спасение (190) эвакуация (2300) Донецкая область (12444)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пережила бабця фашистів, дай Бог, щоб і рашистів пережила.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:14 Ответить
 
 