В Доброполье военные спасли 90-летнюю женщину из-под завалов после удара российской авиабомбы. ФОТО

В Доброполье Донецкой области военные извлекли из-под завалов 90-летнюю женщину и её семью после удара российской авиабомбы по жилому дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в 15-й бригаде "Кара-Даг" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

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Семья пряталась в подвале во время обстрела

По данным военных, Лидия Григорьевна оставалась в своей квартире в Доброполье, несмотря на постоянные российские обстрелы.

Во время очередной атаки женщина вместе с родными находилась в подвале многоэтажного дома. В это время в здание попала российская авиабомба.

Во время выполнения задания бойцы бригады обнаружили людей под завалами и начали спасательную операцию.









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Пострадавшую эвакуировали на бронеавтомобиле

Военные освободили людей из-под обломков, оказали 90-летней женщине первую помощь и эвакуировали ее бронеавтомобилем в безопасное место.

После этого Лидию Григорьевну передали медикам.

Врачи доставили женщину в медицинское учреждение для дальнейшего обследования, говорится в сообщении.









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