Понад 1200 ударів за добу: армія РФ убила 3 людей та поранила 7 на Донеччині. ФОТОрепортаж

За 9 червня ворог завдав 1 217 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, села Донецьке, Іверське, Курицине, Майдан.

Руйнувань зазнали 157 цивільних об’єктів, з них 134 житлових будинки, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Краматорськ атакували 8 ворожих дронів. Один з БпЛА поцілив по трасі Краматорськ-Дружківка – одна людина загинула, ще одну поранено, пошкоджено цивільне авто. Загалом у місті пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, бібліотеку, господарську споруду, АЗС і 5 автомобілів.

По Дружківці росіяни вдарили трьома бомбами "КАБ-250" і чотирма FPV-дронами – вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 1 приватний будинки, слюсарний бокс, 2 автомобілі.

Чотири КАБи армія РФ скинула на Новодонецьке – постраждали двоє мирних жителів, пошкоджено 2 багатоквартирних і 32 приватних будинки, 2 адмінбудівлі, спорткомплекс, будинок культури, 4 цивільних авто.

Одну людину травмовано у Донецькому внаслідок влучання FPV-дрона.

Слов’янськ зазнав удару трьома бомбами "КАБ-250" і БпЛА "Молнія-2" – пошкоджено 54 приватних будинки та автомобіль.

В Миколаївці пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, в Майдані – приватну оселю. В Іверському ворожий "КАБ-250" пошкодив 32 приватних будинки.





















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