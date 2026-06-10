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Новини Обстріли Херсонщини
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Окупанти обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини: 13 людей дістали поранення

Масований терор Херсонщини: під ударами опинилися 39 населених пунктів

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Степанівка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Федорівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Борозенське, Новомиколаївка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Саблуківка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Гаврилівка, Михайлівка, Українка, Тягинка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникові вежі, комунальне підприємство, господарське приміщення, фермерське господарство та приватні автомобілі.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 377 510 осіб (+1 190 за добу), 12 004 танки, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21249) обстріл (34432) Прокудін Олександр (188) Херсонська область (6715)
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