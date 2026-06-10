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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 377 510 осіб (+1 190 за добу), 12 004 танки, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 377 510 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 377 510 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків - 12 004 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 24 717 (+7) од.
  • артилерійських систем - 43 713 (+74) од.
  • РСЗВ - 1 857 (+6) од.
  • засоби ППО - 1 414 (+3) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 619 (+5) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 340 531 (+2 204) од.
  • крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 105 172 (+376) од.
  • спеціальна техніка - 4 267 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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1568 день війни! Пройдена ще одна реперна точка - рівно стільки тривала Перша світова війна. Перемелюємо ворога далі! Слава нашим Героям!
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10.06.2026 07:24 Відповісти
От-от... "Перемелюємо"... Більше ми й робить не повинні зараз... Сидіть в окопах, і "перемелювать"... Поки "Люті", "Бобри", "Нептуни", та інша "звірота", випалюватиме кацапські тили... Людей на фронті, берегти треба...
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10.06.2026 08:34 Відповісти
І ППОшечки! 🛬💥💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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10.06.2026 08:25 Відповісти
Минув 4494 день москальсько-української війни.
478!!!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
БПЛА перевалили за 340 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже триває рівно стільки, скільки тривали перша світова війна - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.
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10.06.2026 08:40 Відповісти
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10.06.2026 08:43 Відповісти
4494 дні або 12 років, 3 місяці, 21 день від початку окупації росією Криму (фактичний початок російсько-української війни)
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10.06.2026 08:49 Відповісти
340 тисяч БпЛА - 240 тисяч у цьому році
РСЗВ вболіваємо
ППО також вболіваємо, на сьогодні 42 одиниці з початку місяця, стільки ж було у травні, а це найбільший місячний показник з початку року і є всі передумови встановити новий місячний рекорд з початку війни (73 од. липень 23-го)
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10.06.2026 08:44 Відповісти
 
 