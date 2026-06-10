Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 377 510 осіб (+1 190 за добу), 12 004 танки, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 377 510 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 377 510 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено);

танків - 12 004 (+3) од.

бойових броньованих машин - 24 717 (+7) од.

артилерійських систем - 43 713 (+74) од.

РСЗВ - 1 857 (+6) од.

засоби ППО - 1 414 (+3) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 619 (+5) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 340 531 (+2 204) од.

крилаті ракети - 4 733 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 105 172 (+376) од.

спеціальна техніка - 4 267 (+4) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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