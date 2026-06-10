Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 377 510 осіб (+1 190 за добу), 12 004 танки, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 377 510 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 377 510 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків - 12 004 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 24 717 (+7) од.
- артилерійських систем - 43 713 (+74) од.
- РСЗВ - 1 857 (+6) од.
- засоби ППО - 1 414 (+3) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 619 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 340 531 (+2 204) од.
- крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 105 172 (+376) од.
- спеціальна техніка - 4 267 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
478!!!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
БПЛА перевалили за 340 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже триває рівно стільки, скільки тривали перша світова війна - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.
РСЗВ вболіваємо
ППО також вболіваємо, на сьогодні 42 одиниці з початку місяця, стільки ж було у травні, а це найбільший місячний показник з початку року і є всі передумови встановити новий місячний рекорд з початку війни (73 од. липень 23-го)