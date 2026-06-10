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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 377 510 человек (+1 190 за сутки), 12 004 танка, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 377 510 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 377 510 (+1 190) человек (ликвидировано и ранено);
  • танков — 12 004 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 717 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 43 713 (+74) шт.
  • РСЗО — 1 857 (+6) ед.
  • средства ПВО — 1 414 (+3) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 619 (+5) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2 204) шт.
  • крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 105 172 (+376) шт.
  • специальная техника — 4 267 (+4) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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1568 день війни! Пройдена ще одна реперна точка - рівно стільки тривала Перша світова війна. Перемелюємо ворога далі! Слава нашим Героям!
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10.06.2026 07:24 Ответить
От-от... "Перемелюємо"... Більше ми й робить не повинні зараз... Сидіть в окопах, і "перемелювать"... Поки "Люті", "Бобри", "Нептуни", та інша "звірота", випалюватиме кацапські тили... Людей на фронті, берегти треба...
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10.06.2026 08:34 Ответить
І ППОшечки! 🛬💥💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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10.06.2026 08:25 Ответить
Минув 4494 день москальсько-української війни.
478!!!! одиниць знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
БПЛА перевалили за 340 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже триває рівно стільки, скільки тривали перша світова війна - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.
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10.06.2026 08:40 Ответить
 
 