Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 377 510 человек (+1 190 за сутки), 12 004 танка, 43 713 артсистем, 24 717 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 377 510 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 377 510 (+1 190) человек (ликвидировано и ранено);

танков — 12 004 (+3) шт.

боевых бронированных машин — 24 717 (+7) шт.

артиллерийских систем — 43 713 (+74) шт.

РСЗО — 1 857 (+6) ед.

средства ПВО — 1 414 (+3) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 1 619 (+5) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2 204) шт.

крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 105 172 (+376) шт.

специальная техника — 4 267 (+4) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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