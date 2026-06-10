Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области: 13 человек получили ранения

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Степановка, Дарьевка, Никольское, Понятовка, Федоровка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомис, Новодмитровка, Розлив, Ромашково, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Раковка, Тараса Шевченко, Томарино, Урожайное, Борозенское, Новониколаевка, Миловое, Качкарево, Новокаиры, Саблуковка, Нововоронцовка, Нововоскресенское, Гавриловка, Михайловка, Украинка, Тягинка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, сотовые вышки, коммунальное предприятие, хозяйственное помещение, фермерское хозяйство и частные автомобили.

В результате российской агрессии 13 человек получили ранения.

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