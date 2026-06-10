Более 1200 ударов за сутки: армия РФ убила 3 человека и ранила 7 в Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 июня враг нанес 1 217 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались 10 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Новодонецкое, Алексеево-Дружковка, села Донецкое, Иверское, Курицино, Майдан.

Повреждениям подверглись 157 гражданских объектов, из них 134 жилых дома, пишет Цензор.НЕТ.

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Краматорск атаковали 8 вражеских дронов. Один из БПЛА попал по трассе Краматорск-Дружковка – один человек погиб, еще один ранен, поврежден гражданский автомобиль. Всего в городе повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, библиотека, хозяйственное сооружение, АЗС и 5 автомобилей.

По Дружковке россияне нанесли удар тремя бомбами "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами – убили двух гражданских лиц, еще троих ранили. Повреждены 6 многоквартирных и 1 частный дома, слесарный бокс, 2 автомобиля.

Четыре КАБ армия РФ сбросила на Новодонецкое – пострадали двое мирных жителей, повреждены 2 многоквартирных и 32 частных дома, 2 административных здания, спорткомплекс, дом культуры, 4 гражданских автомобиля.

Один человек получил травмы в Донецке в результате попадания FPV-дрона.

Славянск подвергся удару тремя бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" – повреждены 54 частных дома и автомобиль.

В Николаевке повреждены 3 многоквартирных дома, в Майдане – частный дом. В Иверском вражеский "КАБ-250" повредил 32 частных дома.





















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