Более 40 атак на Днепропетровщину за день: трое погибших и трое раненых. ФОТОрепортаж
В течение дня российские войска совершили более 40 атак по четырём районам Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли, а ещё трое получили ранения.
Об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Массированные удары по населенным пунктам области
Для атак российские военные применяли беспилотники и артиллерию.
В Никополе, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской и Мировской громадах Никопольского района повреждены предприятия, административное здание, магазины, собор, частные дома и автомобили.
В результате обстрелов погибли три человека. Ранения получила 77-летняя женщина. Она будет проходить амбулаторное лечение.
Пострадавшие и разрушения в других районах
В Каменском и Криничанской громаде Каменского района повреждены автозаправочная станция и автомобили.
Пострадали 61-летний мужчина и 36-летняя женщина. Оба будут лечиться дома.
В Дубовиковской громаде Синельниковского района поврежден частный дом.
Также в Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской громаде.
- Ранее сообщалось, что 16 июня днем российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске в Донецкой области, есть раненые.
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