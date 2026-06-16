Более 40 атак на Днепропетровщину за день: трое погибших и трое раненых. ФОТОрепортаж

В течение дня российские войска совершили более 40 атак по четырём районам Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли, а ещё трое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Массированные удары по населенным пунктам области

Для атак российские военные применяли беспилотники и артиллерию.

В Никополе, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской и Мировской громадах Никопольского района повреждены предприятия, административное здание, магазины, собор, частные дома и автомобили.

В результате обстрелов погибли три человека. Ранения получила 77-летняя женщина. Она будет проходить амбулаторное лечение.

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Пострадавшие и разрушения в других районах

В Каменском и Криничанской громаде Каменского района повреждены автозаправочная станция и автомобили.

Пострадали 61-летний мужчина и 36-летняя женщина. Оба будут лечиться дома.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района поврежден частный дом.

Также в Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской громаде.