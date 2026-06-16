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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 16 червня, - Повітряні сили

Атака безпілотників

Ввечері 16 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:55 - Повітряні сили повідомляють: 

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Апостолового з південного сходу;
  • Харківщина: БпЛА в напрямку Ізюму зі сходу;
  • Донеччина: БпЛА в напрямку Краматорська з північного сходу.

О 19:07 - Сумщина: БпЛА на заході Ямполя та Шостки, курс - західний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 40 атак на Дніпропетровщину за день: троє загиблих і троє поранених. ФОТОрепортаж

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безпілотник БпЛА (5984) обстріл (34547) атака (1650) Шахед (2274)
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