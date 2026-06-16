Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 16 червня, - Повітряні сили
Ввечері 16 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:55 - Повітряні сили повідомляють:
- Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Апостолового з південного сходу;
- Харківщина: БпЛА в напрямку Ізюму зі сходу;
- Донеччина: БпЛА в напрямку Краматорська з північного сходу.
О 19:07 - Сумщина: БпЛА на заході Ямполя та Шостки, курс - західний.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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