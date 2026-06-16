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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 июня, - Воздушные силы

Атака беспилотников

Вечером 16 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:55 — Воздушные силы сообщают: 

  • Днепропетровская область: БПЛА в направлении Апостолово с юго-востока;
  • Харьковская область: БПЛА в направлении Изюма с востока;
  • Донецкая область: БПЛА в направлении Краматорска с северо-востока.

В 19:07 — Сумская область: БПЛА к западу от Ямполя и Шостки, курс — западный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40 атак на Днепропетровщину за день: трое погибших и трое раненых. ФОТОрепортаж

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16.06.2026 21:29 Ответить
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16.06.2026 21:30 Ответить
 
 