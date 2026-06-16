Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 июня, - Воздушные силы
Вечером 16 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:55 — Воздушные силы сообщают:
- Днепропетровская область: БПЛА в направлении Апостолово с юго-востока;
- Харьковская область: БПЛА в направлении Изюма с востока;
- Донецкая область: БПЛА в направлении Краматорска с северо-востока.
В 19:07 — Сумская область: БПЛА к западу от Ямполя и Шостки, курс — западный.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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Amber
показать весь комментарий16.06.2026 21:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
YU ST
показать весь комментарий16.06.2026 21:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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