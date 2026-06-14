Дрон РФ вдарив біля зупинки у Запорізькому районі: є загиблий та поранений
Російській військові вдарили дроном поряд із зупинкою громадського транспорту у Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, а 17-річний хлопець отримав поранення.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удар неподалік зупинки громадського транспорту
"Загинув чоловік, поранений юнак: ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі", - йдеться у повідомленні Федорова.
Він зазначив, що ворожий FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. Загиблому чоловікові було 44 роки. Поранення отримав 17-річний хлопець.
Раніше росіяни атакували дроном авто в Біленькому на Запоріжжі: одна загибла, ще четверо - поранені
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