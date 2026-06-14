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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Дрон РФ вдарив біля зупинки у Запорізькому районі: є загиблий та поранений

РОсіяни атакували зупинку громадського транспорту на Запоріжжі

Російській військові вдарили дроном поряд із зупинкою громадського транспорту у Запорізькому районі. Внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, а 17-річний хлопець отримав поранення.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар неподалік зупинки громадського транспорту

"Загинув чоловік, поранений юнак: ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі", - йдеться у повідомленні Федорова.

Він зазначив, що ворожий FPV-дрон розірвався біля людей на зупинці. Загиблому чоловікові було 44 роки. Поранення отримав 17-річний хлопець.

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Запорізька область (4974) атака (1638) дрони (8440) Запорізький район (619)
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