Дрон РФ нанес удар возле остановки в Запорожском районе: есть погибший и раненый
Российские военные нанесли удар с помощью дрона рядом с остановкой общественного транспорта в Запорожском районе. Вследствие обстрела погиб 44-летний мужчина, а 17-летний юноша получил ранения.
Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар недалеко от остановки общественного транспорта
"Погиб мужчина, ранен юноша: враг нанес удар дроном недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе", — говорится в сообщении Федорова.
Он отметил, что вражеский FPV-дрон разорвался рядом с людьми на остановке. Погибшему мужчине было 44 года. Ранение получил 17-летний юноша.
Ранее россияне атаковали дроном автомобиль в Беленком в Запорожской области: одна погибшая, еще четверо — ранены.
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