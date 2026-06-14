Дрон РФ нанес удар возле остановки в Запорожском районе: есть погибший и раненый

Российские военные нанесли удар с помощью дрона рядом с остановкой общественного транспорта в Запорожском районе. Вследствие обстрела погиб 44-летний мужчина, а 17-летний юноша получил ранения.

Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар недалеко от остановки общественного транспорта

"Погиб мужчина, ранен юноша: враг нанес удар дроном недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе", — говорится в сообщении Федорова.

Он отметил, что вражеский FPV-дрон разорвался рядом с людьми на остановке. Погибшему мужчине было 44 года. Ранение получил 17-летний юноша.

Ранее россияне атаковали дроном автомобиль в Беленком в Запорожской области: одна погибшая, еще четверо — ранены.

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