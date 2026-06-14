Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленьком на Запорожье: одна погибшая, еще четверо - ранены

14 июня российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль в селе Беленкое. Вследствие удара погибла 73-летняя женщина, ещё четверо пожилых людей получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленком", — говорится в сообщении.



Как отмечается, вследствие удара погибла 73-летняя женщина. Ранены женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

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Напомним, сегодня уже сообщалось, что дроны атаковали автомобиль в Кушугуме — ранены трое гражданских.

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