Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленьком на Запорожье: одна погибшая, еще четверо - ранены
14 июня российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль в селе Беленкое. Вследствие удара погибла 73-летняя женщина, ещё четверо пожилых людей получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали FPV-дроном автомобиль в Беленком", — говорится в сообщении.
Как отмечается, вследствие удара погибла 73-летняя женщина. Ранены женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.
Напомним, сегодня уже сообщалось, что дроны атаковали автомобиль в Кушугуме — ранены трое гражданских.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий14.06.2026 16:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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