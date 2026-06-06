Россия атаковала Харьковщину FPV-дронами: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению в Харьковской области. Вследствие атак FPV-дронов 6 июня в Чугуевском районе ранены два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура
Село Бударки
По данным следствия, 6 июня около 03:00 российские военные совершили атаку на село Бударки Чугуевского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон.
Вследствие удара произошел пожар в частном домовладении. Ранение получил 57-летний мужчина. Кроме того, у пострадавшего множественные ожоги II–III степени, которые охватили около 65% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.
Чугуевский район
- Около 11:50 вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге между поселком Старый Салтов и селом Молодова Чугуевского района.
- Вследствие попадания транспортное средство загорелось.
- Ранение получила 46-летняя женщина.
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Vitaliy Petrov #608049
показать весь комментарий06.06.2026 17:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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