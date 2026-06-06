РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8284 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов на авто
235 1

Россия атаковала Харьковщину FPV-дронами: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению в Харьковской области. Вследствие атак FPV-дронов 6 июня в Чугуевском районе ранены два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Село Бударки

По данным следствия, 6 июня около 03:00 российские военные совершили атаку на село Бударки Чугуевского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон.

Вследствие удара произошел пожар в частном домовладении. Ранение получил 57-летний мужчина. Кроме того, у пострадавшего множественные ожоги II–III степени, которые охватили около 65% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Читайте также: Враг пытался прорвать нашу оборону на Великобурлукском направлении, - УОС

Чугуевский район

  • Около 11:50 вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге между поселком Старый Салтов и селом Молодова Чугуевского района.
  • Вследствие попадания транспортное средство загорелось.
  • Ранение получила 46-летняя женщина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Харьковской области: ранены два пожилых человека. ФОТО

Россияне атаковали Харьковскую область FPV-дронами: двое раненых гражданских
Россияне атаковали Харьковскую область FPV-дронами: двое раненых гражданских
Россияне атаковали Харьковскую область FPV-дронами: двое раненых гражданских

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: под ударом 20 населенных пунктов, один человек погиб, 6 человек пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

fvp-дрон (267) Харьковская область (2757) Чугуевский район (392) Бударки (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ось. I в чому тодi "героiзм" цього росiянського викормиша Тягнибока, якщо такi ж самi поранення отримують звичайнi цивiльнi люди?
показать весь комментарий
06.06.2026 17:53 Ответить
 
 