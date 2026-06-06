Россия атаковала Харьковщину FPV-дронами: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению в Харьковской области. Вследствие атак FPV-дронов 6 июня в Чугуевском районе ранены два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

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Село Бударки

По данным следствия, 6 июня около 03:00 российские военные совершили атаку на село Бударки Чугуевского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон.

Вследствие удара произошел пожар в частном домовладении. Ранение получил 57-летний мужчина. Кроме того, у пострадавшего множественные ожоги II–III степени, которые охватили около 65% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

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Чугуевский район

Около 11:50 вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автодороге между поселком Старый Салтов и селом Молодова Чугуевского района.

Вследствие попадания транспортное средство загорелось.

Ранение получила 46-летняя женщина.

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