Враг пытался прорвать нашу оборону на Великобурлукском направлении, - ГОС

За прошедшие сутки, 5 июня 2026 года, подразделения Группировки объединенных сил отразили 40 атак оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Бои в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции вблизи Рясного, Старицы и в направлении Избицкого и Охримовки. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.

На Великобурлукском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в направлении Колодязного. Потерь наших позиций не допущено.

На Купянском направлении украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.

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Бои на Лиманском направлении

По данным ГОС, на Лиманском направлении противник вчера безуспешно пытался атаковать наши укрепления в районах Новоселовки, Заречного, Дробышевого и в сторону Лимана и Озерного.

"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", - говорится в сообщении.

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