Враг пытался прорвать нашу оборону на Великобурлукском направлении, - ГОС
За прошедшие сутки, 5 июня 2026 года, подразделения Группировки объединенных сил отразили 40 атак оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Бои в Харьковской области
- Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции вблизи Рясного, Старицы и в направлении Избицкого и Охримовки. По штурмовым группам оккупантов нанесен огневой удар.
- На Великобурлукском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в направлении Колодязного. Потерь наших позиций не допущено.
- На Купянском направлении украинские подразделения нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону населенных пунктов Купянск и Подолы.
Бои на Лиманском направлении
По данным ГОС, на Лиманском направлении противник вчера безуспешно пытался атаковать наши укрепления в районах Новоселовки, Заречного, Дробышевого и в сторону Лимана и Озерного.
"Наши защитники продолжают уничтожать превосходящие силы захватчиков с целью замедления и прекращения их наступательных действий", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий06.06.2026 10:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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