Ворог намагався прорвати нашу оборону на Великобурлуцькому напрямку, - УОС
Упрдовж минулої доби, 5 червня 2026 року, підрозділи Угруповання об’єднаних сил відбили 40 атак окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.
Бої на Харківщині
- Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції поблизу Рясного, Стариці та у напрямку Ізбицького й Охрімівки. По штурмових групах окупантів завдано вогневого ураження.
- На Великобурлуцькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в напрямку Колодязного. Втрат наших позицій не допущено.
- На Куп’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували штурмові дії окупантів у бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.
Бої на Лиманському напрямку
За даними УОС, на Лиманському напрямку противник вчора безуспішно намагався атакувати наші укріплення у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана й Озерного.
"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар06.06.2026 10:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль