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Ворог намагався прорвати нашу оборону на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

Обстановка на Харківщині на 6 червня

Упрдовж минулої доби, 5 червня 2026 року, підрозділи Угруповання об’єднаних сил відбили 40 атак окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УОС.

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Бої на Харківщині

  • Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції поблизу Рясного, Стариці та у напрямку Ізбицького й Охрімівки. По штурмових групах окупантів завдано вогневого ураження.
  • На Великобурлуцькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в напрямку Колодязного. Втрат наших позицій не допущено.
  • На Куп’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували штурмові дії окупантів у бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

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Бої на Лиманському напрямку

За даними УОС, на Лиманському напрямку противник вчора безуспішно намагався атакувати наші укріплення у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана й Озерного.

"Наші захисники продовжують знищувати переважаючі сили загарбників з метою сповільнення та припинення їхніх наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

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06.06.2026 10:47 Відповісти
 
 