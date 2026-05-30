Российский FPV-дрон атаковал автомобиль на Харьковщине: ранены два пожилых человека. ФОТО
30 мая российские войска атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль вблизи села Питомник в Харьковской области. Вследствие удара ранения получила пожилая супружеская пара, пострадавших госпитализировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 30 мая около 09:40 российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю вблизи села Питомник.
Жертвы удара дроном по автомобилю
Вследствие вражеской атаки пострадала супружеская пара. 78-летний мужчина и его 77-летняя жена получили ранения.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
