Російський FPV-дрон атакував авто на Харківщині: поранено двох літніх людей. ФОТО
Російські війська 30 травня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль поблизу села Питомник на Харківщині. Внаслідок удару поранення дістало літнє подружжя, постраждалих госпіталізували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 30 травня близько 09:40 російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю поблизу села Питомник.
Жертви удару дроном по авто
Внаслідок ворожої атаки постраждало подружжя. 78-річний чоловік та його 77-річна дружина дістали поранення.
Потерпілих доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль