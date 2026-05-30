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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: двоє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини. Двоє людей загинули, четверо постраждали у різних громадах регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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В селищі Білий Колодязь двоє місцевих мешканців самостійно намагалися виїхати на власному авто. Внаслідок влучання БпЛА 60-річний водій транспортного засобу дістав численні поранення, а його співмешканка 65 років загинула на місці. Також під час ворожого обстрілу біля кладовища у селищі  загинув 46-річний чоловік.

Ще троє  людей дістали поранення:

  • 46-річний чоловік у селі Шестакове;
  • 34-річний чоловік у селі Гусинка;
  • 34-річний чоловік постраждав під час гуманітарного розмінування у селі Вінопілля.

Крім того, 67-річна жінка в селищі Золочів зазнала гострої стресової реакції.

Атаки на Харків і область

Ворог атакував Київський район Харкова, а також активно застосовував різні типи озброєння по області, зокрема:

  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 FPV-дронів;
  • 41 безпілотник невстановленого типу.

Руйнування цивільної інфраструктури

У різних районах Харківської області зафіксовано пошкодження житлових і господарських об’єктів:

  • Богодухівський район: пошкоджено приватні будинки, автомобіль і будинок культури.
  • Куп’янський район: пошкоджено кілька приватних будинків і автомобілі.
  • Харківський район: зруйновано виробничу будівлю, пошкоджено електромережі та приватне житло.
  • Чугуївський район: пошкоджено автомобіль, тік, ангар фермерського господарства та електромережі.
  • Берестинський район: пошкоджено складське приміщення.

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Наслідки атаки

Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних
Внаслідок ударів РФ на Харківщині загинули двоє цивільних

Автор: 

обстріл (34320) Харків (6116) Харківська область (2796) Берестинський район (16) Богодухівський район (166) Куп’янський район (748) Харківський район (916) Чугуївський район (393) Білий Колодязь (12) Шестакове (4) Золочів (61) Гусинка (5)
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