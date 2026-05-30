Доба на Харківщині: двоє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини. Двоє людей загинули, четверо постраждали у різних громадах регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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В селищі Білий Колодязь двоє місцевих мешканців самостійно намагалися виїхати на власному авто. Внаслідок влучання БпЛА 60-річний водій транспортного засобу дістав численні поранення, а його співмешканка 65 років загинула на місці. Також під час ворожого обстрілу біля кладовища у селищі загинув 46-річний чоловік.

Ще троє людей дістали поранення:

46-річний чоловік у селі Шестакове;

34-річний чоловік у селі Гусинка;

34-річний чоловік постраждав під час гуманітарного розмінування у селі Вінопілля.

Крім того, 67-річна жінка в селищі Золочів зазнала гострої стресової реакції.

Атаки на Харків і область

Ворог атакував Київський район Харкова, а також активно застосовував різні типи озброєння по області, зокрема:

7 БпЛА типу "Герань-2";

6 БпЛА типу "Молнія";

8 FPV-дронів;

41 безпілотник невстановленого типу.

Руйнування цивільної інфраструктури

У різних районах Харківської області зафіксовано пошкодження житлових і господарських об’єктів:

Богодухівський район: пошкоджено приватні будинки, автомобіль і будинок культури.

Куп’янський район: пошкоджено кілька приватних будинків і автомобілі.

Харківський район: зруйновано виробничу будівлю, пошкоджено електромережі та приватне житло.

Чугуївський район: пошкоджено автомобіль, тік, ангар фермерського господарства та електромережі.

Берестинський район: пошкоджено складське приміщення.

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Наслідки атаки























