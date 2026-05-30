Доба на Харківщині: двоє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж
РФ атакувала 18 населених пунктів Харківщини. Двоє людей загинули, четверо постраждали у різних громадах регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
В селищі Білий Колодязь двоє місцевих мешканців самостійно намагалися виїхати на власному авто. Внаслідок влучання БпЛА 60-річний водій транспортного засобу дістав численні поранення, а його співмешканка 65 років загинула на місці. Також під час ворожого обстрілу біля кладовища у селищі загинув 46-річний чоловік.
Ще троє людей дістали поранення:
- 46-річний чоловік у селі Шестакове;
- 34-річний чоловік у селі Гусинка;
- 34-річний чоловік постраждав під час гуманітарного розмінування у селі Вінопілля.
Крім того, 67-річна жінка в селищі Золочів зазнала гострої стресової реакції.
Атаки на Харків і область
Ворог атакував Київський район Харкова, а також активно застосовував різні типи озброєння по області, зокрема:
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 6 БпЛА типу "Молнія";
- 8 FPV-дронів;
- 41 безпілотник невстановленого типу.
Руйнування цивільної інфраструктури
У різних районах Харківської області зафіксовано пошкодження житлових і господарських об’єктів:
- Богодухівський район: пошкоджено приватні будинки, автомобіль і будинок культури.
- Куп’янський район: пошкоджено кілька приватних будинків і автомобілі.
- Харківський район: зруйновано виробничу будівлю, пошкоджено електромережі та приватне житло.
- Чугуївський район: пошкоджено автомобіль, тік, ангар фермерського господарства та електромережі.
- Берестинський район: пошкоджено складське приміщення.
Наслідки атаки
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