Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя: загинув чоловік, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці 30 травня російські війська атакували ударними безпілотниками Запорізьку область. Під ударом опинилася промислова інфраструктура обласного центру, внаслідок чого постраждала людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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В області працювали сили протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати у безпечних місцях до оголошення відбою.

Близько 08:00 було чутно вибухи - російські війська атакують промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Наслідки атаки

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік.

Як повідомив Федоров, потерпілий перебуває у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок удару ще одна людина зазнала поранень.

"Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі підприємств, а також житлові будинки, розташовані поруч", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

О 9:13 Федоров повідомив про смерть одного з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.



"Чоловік був смертельно поранений через удар росіян по обласному центру", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що до лікарів звернувся 24-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога.

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