Россияне атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья: погиб мужчина, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 30 мая российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожской области. Под ударом оказалась промышленная инфраструктура областного центра, в результате чего пострадал один человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
В области работали силы противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в безопасных местах до объявления отбоя.
Около 08:00 были слышны взрывы — российские войска атакуют промышленную инфраструктуру Запорожья.
Последствия атаки
По предварительной информации, в результате атаки пострадал 40-летний мужчина.
Как сообщил Федоров, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Впоследствии Федоров сообщил, что в результате удара еще один человек получил ранения.
"В результате вражеских ударов повреждены здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом", - говорится в сообщении.
Обновление
В 9:13 Федоров сообщил о смерти одного из пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Мужчина был смертельно ранен из-за удара россиян по областному центру", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что к врачам обратился 24-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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