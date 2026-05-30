Сутки на Харьковщине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

Россия подвергла обстрелу 18 населенных пунктов Харьковской области. Два человека погибли, четверо получили ранения в различных населенных пунктах региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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В поселке Белый Колодезь двое местных жителей самостоятельно пытались уехать на собственном автомобиле. В результате попадания БПЛА 60-летний водитель транспортного средства получил многочисленные ранения, а его 65-летняя сожительница погибла на месте. Также во время вражеского обстрела возле кладбища в поселке погиб 46-летний мужчина.

Еще трое человек получили ранения:

46-летний мужчина в селе Шестаково;

34-летний мужчина в селе Гусинка;

34-летний мужчина пострадал во время гуманитарного разминирования в селе Винополье.

Кроме того, 67-летняя женщина в поселке Золочев перенесла острую стрессовую реакцию.

Атаки на Харьков и область

Враг атаковал Киевский район Харькова, а также активно применял различные типы вооружения по области, в частности:

7 БПЛА типа "Герань-2";

6 БПЛА типа "Молния";

8 FPV-дронов;

41 беспилотник неустановленного типа.

Разрушение гражданской инфраструктуры

В различных районах Харьковской области зафиксированы повреждения жилых и хозяйственных объектов:

Богодуховский район: повреждены частные дома, автомобиль и дом культуры.

Купянский район: повреждены несколько частных домов и автомобили.

Харьковский район: разрушено производственное здание, повреждены электросети и частное жилье.

Чугуевский район: повреждены автомобиль, амбар, ангар фермерского хозяйства и электросети.

Берестинский район: повреждено складское помещение.

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Последствия атаки























