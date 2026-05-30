Сутки на Харьковщине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж
Россия подвергла обстрелу 18 населенных пунктов Харьковской области. Два человека погибли, четверо получили ранения в различных населенных пунктах региона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В поселке Белый Колодезь двое местных жителей самостоятельно пытались уехать на собственном автомобиле. В результате попадания БПЛА 60-летний водитель транспортного средства получил многочисленные ранения, а его 65-летняя сожительница погибла на месте. Также во время вражеского обстрела возле кладбища в поселке погиб 46-летний мужчина.
Еще трое человек получили ранения:
- 46-летний мужчина в селе Шестаково;
- 34-летний мужчина в селе Гусинка;
- 34-летний мужчина пострадал во время гуманитарного разминирования в селе Винополье.
Кроме того, 67-летняя женщина в поселке Золочев перенесла острую стрессовую реакцию.
Атаки на Харьков и область
Враг атаковал Киевский район Харькова, а также активно применял различные типы вооружения по области, в частности:
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 6 БПЛА типа "Молния";
- 8 FPV-дронов;
- 41 беспилотник неустановленного типа.
Разрушение гражданской инфраструктуры
В различных районах Харьковской области зафиксированы повреждения жилых и хозяйственных объектов:
- Богодуховский район: повреждены частные дома, автомобиль и дом культуры.
- Купянский район: повреждены несколько частных домов и автомобили.
- Харьковский район: разрушено производственное здание, повреждены электросети и частное жилье.
- Чугуевский район: повреждены автомобиль, амбар, ангар фермерского хозяйства и электросети.
- Берестинский район: повреждено складское помещение.
Последствия атаки
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