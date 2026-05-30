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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: двое погибших и четверо раненых. ФОТОрепортаж

Россия подвергла обстрелу 18 населенных пунктов Харьковской области. Два человека погибли, четверо получили ранения в различных населенных пунктах региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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В поселке Белый Колодезь двое местных жителей самостоятельно пытались уехать на собственном автомобиле. В результате попадания БПЛА 60-летний водитель транспортного средства получил многочисленные ранения, а его 65-летняя сожительница погибла на месте. Также во время вражеского обстрела возле кладбища в поселке погиб 46-летний мужчина.

Еще трое человек получили ранения:

  • 46-летний мужчина в селе Шестаково;
  • 34-летний мужчина в селе Гусинка;
  • 34-летний мужчина пострадал во время гуманитарного разминирования в селе Винополье.

Кроме того, 67-летняя женщина в поселке Золочев перенесла острую стрессовую реакцию.

Атаки на Харьков и область

Враг атаковал Киевский район Харькова, а также активно применял различные типы вооружения по области, в частности:

  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 6 БПЛА типа "Молния";
  • 8 FPV-дронов;
  • 41 беспилотник неустановленного типа.

Разрушение гражданской инфраструктуры

В различных районах Харьковской области зафиксированы повреждения жилых и хозяйственных объектов:

  • Богодуховский район: повреждены частные дома, автомобиль и дом культуры.
  • Купянский район: повреждены несколько частных домов и автомобили.
  • Харьковский район: разрушено производственное здание, повреждены электросети и частное жилье.
  • Чугуевский район: повреждены автомобиль, амбар, ангар фермерского хозяйства и электросети.
  • Берестинский район: повреждено складское помещение.

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Последствия атаки

В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских
В результате ударов РФ в Харьковской области погибли двое гражданских

Автор: 

обстрел (32974) Харьков (7870) Харьковская область (2746) Берестинский район (16) Богодуховский район (167) Купянский район (749) Харьковский район (898) Чугуевский район (389) Белый Колодезь (12) Шестаково (4) Золочев (61) Гусинка (5)
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