Росія атакувала Харківщину FPV-дронами: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних на Харківщині. Внаслідок атак FPV-дронів 6 червня у Чугуївському районі поранено двох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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село Бударки

За даними слідства, 6 червня близько 03:00 російські військові здійснили атаку на село Бударки Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон.

Внаслідок удару сталася пожежа у приватному домоволодінні. Поранення отримав 57-річний чоловік. Крім того, у постраждалого множинні опіки полум’ям II–III ступенів, які охопили близько 65% поверхні тіла. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

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Чугуївський район

близько 11:50 ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між селищем Старий Салтів та селом Молодова Чугуївського району.

Внаслідок влучання транспортний засіб загорівся.

Поранення отримала 46-річна жінка.

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