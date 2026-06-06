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Новини Фото Атака дронів на авто
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Росія атакувала Харківщину FPV-дронами: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних на Харківщині. Внаслідок атак FPV-дронів 6 червня у Чугуївському районі поранено двох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Харківська обласна прокуратура

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село Бударки

За даними слідства, 6 червня близько 03:00 російські військові здійснили атаку на село Бударки Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон.

Внаслідок удару сталася пожежа у приватному домоволодінні. Поранення отримав 57-річний чоловік. Крім того, у постраждалого множинні опіки полум’ям II–III ступенів, які охопили близько 65% поверхні тіла. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

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Чугуївський район

  • близько 11:50 ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між селищем Старий Салтів та селом Молодова Чугуївського району.
  • Внаслідок влучання транспортний засіб загорівся.
  • Поранення отримала 46-річна жінка.

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Росіяни атакували Харківщину FPV-дронами: двоє поранених цивільних
Росіяни атакували Харківщину FPV-дронами: двоє поранених цивільних
Росіяни атакували Харківщину FPV-дронами: двоє поранених цивільних

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Автор: 

fpv-дрон (275) Харківська область (2807) Чугуївський район (397) Бударки (1)
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Ну ось. I в чому тодi "героiзм" цього росiянського викормиша Тягнибока, якщо такi ж самi поранення отримують звичайнi цивiльнi люди?
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06.06.2026 17:53 Відповісти
 
 