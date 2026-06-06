Росія атакувала Харківщину FPV-дронами: двоє поранених. ФОТОрепортаж
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних на Харківщині. Внаслідок атак FPV-дронів 6 червня у Чугуївському районі поранено двох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура
село Бударки
За даними слідства, 6 червня близько 03:00 російські військові здійснили атаку на село Бударки Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон.
Внаслідок удару сталася пожежа у приватному домоволодінні. Поранення отримав 57-річний чоловік. Крім того, у постраждалого множинні опіки полум’ям II–III ступенів, які охопили близько 65% поверхні тіла. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.
Чугуївський район
- близько 11:50 ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між селищем Старий Салтів та селом Молодова Чугуївського району.
- Внаслідок влучання транспортний засіб загорівся.
- Поранення отримала 46-річна жінка.
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Vitaliy Petrov #608049
показати весь коментар06.06.2026 17:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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