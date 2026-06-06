Доба на Харківщині: під ударом 20 населених пунктів, одна людина загинула, 6 людей постраждали. ФОТОрепортаж

Упродовж доби під ворожим вогнем перебували місто Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Проти мирного населення війська РФ застосовували безпілотні літальні апарати різних видів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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Удари по цивільних

Вранці 6 червня ворожий БпЛА влучив у Київському районі Харкова. Пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, цивільний автомобіль.

Вчора у селищі Слатине та місті Дергачі ударами БпЛА пошкоджено скління вікон в будинках.

У селищі Есхар Чугуївського району відбувся ворожий обстріл БпЛА по гаражах. Сталася пожежа. Поранення дістала 74-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Війська РФ атакували FPV-дроном селище Старий Салтів. Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа.

У селі Юрченкове від влучання ворожого дрону сталася пожежа в будинку.

У селі Мирне Куп'янського району ворожий БпЛА влучив у спортивне футбольне поле. У селі Сподобівка пошкоджено автомобіль. У селищі Борівське внаслідок ворожого обстрілу БпЛА пошкоджено будинок.

російські війська атакували цивільний автомобіль на автодорозі в Богодухівському районі. Вибух ворожого безпілотника стався поблизу автомобіля ВАЗ. 44-річна пасажирка отримала несумісні з життям поранення. Також постраждали 24, 33 та 47-річні чоловіки. Потерпілих доставили до медичного закладу.

У місті Богодухів зазнав поранень 39-річний чоловік.

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Наслідки атаки

















