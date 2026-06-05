Доба на Харківщині: постраждали 8 людей, серед них діти. ФОТО
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 18 населених пунктах Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.
Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних, серед них - двоє дітей.
Ввечері 4 червня російські військові атакували FPV-дроном село Губарівка Богодухівського району. У момент удару вулицею проходили дві родини з дітьми. Вибух стався поруч із людьми.
Унаслідок атаки поранення дістали шестеро цивільних: двоє чоловіків, дві жінки, а також дівчатка віком 2 та 12 років. Усіх постраждалих госпіталізовано.
У Богодухові 49-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також повідомляється про поранення 24-річного чоловіка внаслідок детонації дрона поблизу села Малий Бурлук.
Масовані удари дронами та руйнування інфраструктури
Російські війська атакували Харків FPV-дронами та безпілотниками різних типів, зокрема по Немишлянському, Салтівському та Холодногірському районах міста.
За добу по регіону було застосовано:
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 10 БпЛА типу "Молнія";
- 13 FPV-дронів;
- 36 БпЛА невстановленого типу.
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах області:
- у Харкові пошкоджено дах багатоквартирного будинку, скління храму;
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, будинок культури, автомобіль, 2 приватні будинки, 2 гаражі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Лютівка), автомобіль (с. Губарівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (сел. Приколотне);
- в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю (м. Барвінкове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, вантажний автомобіль (с. Безруки), приватний будинок, автомобіль, амбулаторію (сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Черкаські Тишки, с. Лещенки), залізничну інфраструктуру, скління вікон аптеки та 4 магазинів (м. Люботин);
- у Чугуївському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Чугуїв);
- у Берестинському районі пошкоджено скління приватного будинку, електромережі (м. Берестин).
Атака на Губарівку
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