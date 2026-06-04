РФ вчора двічі атакувала Харківщину новітніми ракетами "С-8000", - Нацполіція

Російські окупанти протягом 3 червня двічі атакували Харківську область ракетами "С-8000", відомими як "бандероль".

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Петро Токар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану "бандероль". Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні", - зазначив він.

Дивіться: Українська компанія Fire Point показала запуск ракети FP-7X. ВIДЕО

Що відомо про ракету "С-8000"?

Довжина: близько п'яти метрів;

Розмір (розмах крил): близько 2,2 метрів;

Діаметр корпусу: 30 см;

Максимальна швидкість: 620-650 км/год;

Крейсерська швидкість: 520-560 км/год;

Дальність польоту: 500 км.

Також читайте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте