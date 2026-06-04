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РФ вчора двічі атакувала Харківщину новітніми ракетами "С-8000", - Нацполіція
Російські окупанти протягом 3 червня двічі атакували Харківську область ракетами "С-8000", відомими як "бандероль".
Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Петро Токар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану "бандероль". Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні", - зазначив він.
Що відомо про ракету "С-8000"?
- Довжина: близько п'яти метрів;
- Розмір (розмах крил): близько 2,2 метрів;
- Діаметр корпусу: 30 см;
- Максимальна швидкість: 620-650 км/год;
- Крейсерська швидкість: 520-560 км/год;
- Дальність польоту: 500 км.
Топ коментарі
+12 Vasiliy
показати весь коментар04.06.2026 14:29 Відповісти Посилання
+8 Jolli Rabbit
показати весь коментар04.06.2026 14:31 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар04.06.2026 14:28 Відповісти Посилання
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міндича...
дивись і ракет в них не було би..