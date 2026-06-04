УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11293 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини
3 531 15

РФ вчора двічі атакувала Харківщину новітніми ракетами "С-8000", - Нацполіція

РФ атакувала Харківщину новими ракетами: що відомо?

Російські окупанти протягом 3 червня двічі атакували Харківську область ракетами "С-8000", відомими як "бандероль".

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Петро Токар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану "бандероль". Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні", - зазначив він.

Дивіться: Українська компанія Fire Point показала запуск ракети FP-7X. ВIДЕО

Що відомо про ракету "С-8000"?

  • Довжина: близько п'яти метрів;
  • Розмір (розмах крил): близько 2,2 метрів;
  • Діаметр корпусу: 30 см;
  • Максимальна швидкість: 620-650 км/год;
  • Крейсерська швидкість: 520-560 км/год;
  • Дальність польоту: 500 км.

Також читайте: Постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 триває щодня і щотижня, - Рютте

Автор: 

обстріл (34335) ракети (4443) Харківська область (2800)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
У нас свої бандеролі на москву йдуть, називаються "двушка-1"
показати весь коментар
04.06.2026 14:29 Відповісти
+8
При клоунах нічого не буде.
показати весь коментар
04.06.2026 14:31 Відповісти
+5
Нам би теж якісь "перекази" до кацапів
показати весь коментар
04.06.2026 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам би теж якісь "перекази" до кацапів
показати весь коментар
04.06.2026 14:28 Відповісти
При клоунах нічого не буде.
показати весь коментар
04.06.2026 14:31 Відповісти
У нас свої бандеролі на москву йдуть, називаються "двушка-1"
показати весь коментар
04.06.2026 14:29 Відповісти
Свідкам секти ВОВА ЦЕ НЕ ВОВА ПОХ!
показати весь коментар
04.06.2026 16:18 Відповісти
У відповідь на це, наша країна тирадиційно скоротить розробку та випуск вітчизняних ППО і всі оборонні гроші вдправить на асфальт, кешбеки, марафон.
показати весь коментар
04.06.2026 14:30 Відповісти
нооовііітьнімиии!!!!
показати весь коментар
04.06.2026 14:38 Відповісти
а просто новими
показати весь коментар
04.06.2026 14:39 Відповісти
наша "укрпошта", вона же фаєрпоінт, вона же міндіч, коли відповість хоча би листівочкою?
показати весь коментар
04.06.2026 14:46 Відповісти
Бойова частина: 115-150 кг
показати весь коментар
04.06.2026 14:51 Відповісти
⚡️Україна здатна створити власну ядерну зброю: нічого важкого там немає, - директор «Fire Point» Штілерман
показати весь коментар
04.06.2026 14:52 Відповісти
два шматки урану з кретичною масою і все
показати весь коментар
04.06.2026 14:53 Відповісти
роби дві на москву
показати весь коментар
04.06.2026 14:56 Відповісти
штилерман передал технологии через миндича
показати весь коментар
04.06.2026 14:59 Відповісти
заслати би мацкалям
міндича...
дивись і ракет в них не було би..
показати весь коментар
04.06.2026 15:22 Відповісти
За 4 роки війни ми створили колосальну корупцію міжгалактичного масштабу.
показати весь коментар
04.06.2026 15:52 Відповісти
 
 