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Новости Обстрелы Харьковщина
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РФ вчера дважды атаковала Харьковщину новейшими ракетами "С-8000", - Нацполиция

РФ атаковала Харьковскую область новыми ракетами: что известно?

3 июня российские оккупанты дважды обстреляли Харьковскую область ракетами "С-8000", известными как "бандероль".

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Подробности

"Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую "бандероль". Она является довольно новым средством поражения. Мы фиксируем ее в Харьковской области не впервые. Это фактически единичные случаи применения вообще по Украине", - отметил он.

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Что известно о ракете "С-8000"?

  • Длина: около пяти метров;
  • Размер (размах крыльев): около 2,2 метров;
  • Диаметр корпуса: 30 см;
  • Максимальная скорость: 620-650 км/ч;
  • Крейсерская скорость: 520-560 км/ч;
  • Дальность полета: 500 км.

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Автор: 

обстрел (32986) ракеты (3983) Харьковская область (2751)
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Топ комментарии
+12
У нас свої бандеролі на москву йдуть, називаються "двушка-1"
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04.06.2026 14:29 Ответить
+8
При клоунах нічого не буде.
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04.06.2026 14:31 Ответить
+5
Нам би теж якісь "перекази" до кацапів
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04.06.2026 14:28 Ответить
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Нам би теж якісь "перекази" до кацапів
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04.06.2026 14:28 Ответить
При клоунах нічого не буде.
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04.06.2026 14:31 Ответить
У нас свої бандеролі на москву йдуть, називаються "двушка-1"
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04.06.2026 14:29 Ответить
У відповідь на це, наша країна тирадиційно скоротить розробку та випуск вітчизняних ППО і всі оборонні гроші вдправить на асфальт, кешбеки, марафон.
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04.06.2026 14:30 Ответить
нооовііітьнімиии!!!!
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04.06.2026 14:38 Ответить
а просто новими
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04.06.2026 14:39 Ответить
наша "укрпошта", вона же фаєрпоінт, вона же міндіч, коли відповість хоча би листівочкою?
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04.06.2026 14:46 Ответить
Бойова частина: 115-150 кг
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04.06.2026 14:51 Ответить
⚡️Україна здатна створити власну ядерну зброю: нічого важкого там немає, - директор «Fire Point» Штілерман
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04.06.2026 14:52 Ответить
два шматки урану з кретичною масою і все
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04.06.2026 14:53 Ответить
роби дві на москву
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04.06.2026 14:56 Ответить
штилерман передал технологии через миндича
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04.06.2026 14:59 Ответить
заслати би мацкалям
міндича...
дивись і ракет в них не було би..
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04.06.2026 15:22 Ответить
За 4 роки війни ми створили колосальну корупцію міжгалактичного масштабу.
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04.06.2026 15:52 Ответить
 
 