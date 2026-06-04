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РФ вчера дважды атаковала Харьковщину новейшими ракетами "С-8000", - Нацполиция
3 июня российские оккупанты дважды обстреляли Харьковскую область ракетами "С-8000", известными как "бандероль".
Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
"Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую "бандероль". Она является довольно новым средством поражения. Мы фиксируем ее в Харьковской области не впервые. Это фактически единичные случаи применения вообще по Украине", - отметил он.
Что известно о ракете "С-8000"?
- Длина: около пяти метров;
- Размер (размах крыльев): около 2,2 метров;
- Диаметр корпуса: 30 см;
- Максимальная скорость: 620-650 км/ч;
- Крейсерская скорость: 520-560 км/ч;
- Дальность полета: 500 км.
Топ комментарии
+12 Vasiliy
показать весь комментарий04.06.2026 14:29 Ответить Ссылка
+8 Jolli Rabbit
показать весь комментарий04.06.2026 14:31 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий04.06.2026 14:28 Ответить Ссылка
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міндича...
дивись і ракет в них не було би..