РФ вчера дважды атаковала Харьковщину новейшими ракетами "С-8000", - Нацполиция

3 июня российские оккупанты дважды обстреляли Харьковскую область ракетами "С-8000", известными как "бандероль".

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Подробности

"Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую "бандероль". Она является довольно новым средством поражения. Мы фиксируем ее в Харьковской области не впервые. Это фактически единичные случаи применения вообще по Украине", - отметил он.

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Что известно о ракете "С-8000"?

Длина: около пяти метров;

Размер (размах крыльев): около 2,2 метров;

Диаметр корпуса: 30 см;

Максимальная скорость: 620-650 км/ч;

Крейсерская скорость: 520-560 км/ч;

Дальность полета: 500 км.

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