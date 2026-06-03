Опубликованы уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X. ВИДЕО

В сети появились уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X, разработанной компанией Fire Point.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета FP-7X рассматривается как технологическая основа для создания будущего перспективного противобаллистического перехватчика FREYJA.

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На видео запечатлен момент старта и полет изделия во время испытаний.

По заявленным характеристикам, ракета способна поражать цели на дальности до 200 километров и нести боевую часть массой до 150 килограммов.

Также сообщается, что максимальная скорость FP-7X может достигать 1500 метров в секунду, что делает ее перспективной платформой для дальнейшего развития средств противоракетной обороны.

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