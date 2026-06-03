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Новости Производство баллистических ракет в Украине
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Опубликованы уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X. ВИДЕО

В сети появились уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X, разработанной компанией Fire Point.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета FP-7X рассматривается как технологическая основа для создания будущего перспективного противобаллистического перехватчика FREYJA.

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На видео запечатлен момент старта и полет изделия во время испытаний.

По заявленным характеристикам, ракета способна поражать цели на дальности до 200 километров и нести боевую часть массой до 150 килограммов.

Также сообщается, что максимальная скорость FP-7X может достигать 1500 метров в секунду, что делает ее перспективной платформой для дальнейшего развития средств противоракетной обороны.

Смотрите также: В Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P с ракетным ускорителем. ВИДЕО

Читайте также: Стартап из США начал испытания человекоподобных роботов на передовой в Украине, — CNBC

Автор: 

испытания (394) ракеты (3980) Украина (44417) Fire Point (30)
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Топ комментарии
+20
Клоуни, замість КБ Південне та ПівденМаша, з колосальним досвідом ракетобудування, піляють гроши за допомогою Fire Point міндіча.
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03.06.2026 16:55 Ответить
+19
В видео. Из достижений пока шо все.
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03.06.2026 16:53 Ответить
+15
Шо, опять? А как там с Фламингами, стаями на маскву уже летают?
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03.06.2026 16:51 Ответить
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куди попали ?
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03.06.2026 16:51 Ответить
В видео. Из достижений пока шо все.
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03.06.2026 16:53 Ответить
❗️Через загрозу балістики - тривога у Києві та низці областей
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03.06.2026 16:57 Ответить
Оприлюднено унікальні кадри випробувального пуску української ракети FP-7X.

ВIДЕО випробувального пуску української ракети FP-7X.
ВIДЕО випробувального пуску української ракети FP-7X.

ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4006557
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03.06.2026 17:47 Ответить
Шо, опять? А как там с Фламингами, стаями на маскву уже летают?
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03.06.2026 16:51 Ответить
На Пітер летают. ПідОрок довбаний
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03.06.2026 17:01 Ответить
Поки на Підер літають тільки дрони....
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03.06.2026 17:34 Ответить
Ну и? Покажешь как Фламинго прилетели в Питере, пидОрок довбаний? Или так и будешь тут тупым треплом? Или дегенерату дрон от ракеты мешает отличить что-то врожденное?
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03.06.2026 17:42 Ответить
Ніт. Тільки в теплі краї 😂
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03.06.2026 17:27 Ответить
Де там у мацкві охматдит?
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03.06.2026 16:52 Ответить
У этого изделия максимальная расчетная дальность - 200 км.
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03.06.2026 16:55 Ответить
Свиностополь, білгородська та воронежська аес, кримський міст. Най буде
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03.06.2026 16:59 Ответить
Эта только начинает испытания. У нас уже есть готовое, испытанное и принятое на вооружение.

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03.06.2026 17:56 Ответить
Причеплять твердопаливні прискорювачі, як до ракет С-200, і ще добавлять кілька км
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03.06.2026 17:02 Ответить
А прочитати, що це ракета ПРО, релігія не дозволяє?
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03.06.2026 17:41 Ответить
Только вот Штилерман лично заявлял что это именно баллистическая ракета на 200 км.

https://x.com/DenShtilierman/status/2027407965796348079
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03.06.2026 17:48 Ответить
Занадто мало клепок у голові, щобі зрозуміти різницю між FP-7, і FP-7Х!
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03.06.2026 17:59 Ответить
Та да, слишком мало клепок, чтобы прочитать в сегодняшнем сообщении :

"... Характеристики ракети FP-7, які входять до комплексу ППО

Основою буде ракета FP-7, що матиме швидкість 1500-2000 м/с. Довжина ракети - 7,25 м, діаметр - 1,15 м, фюзеляжу - 0,53 м.

Серед інших технічних характеристик:

▪️дальність - до 200 км;
▪️бойова частина - 150 кг;
▪️максимальна швидкість - 1500 м/с;
▪️середня швидкість - 800 м/с;
▪️відхилення від цілі - 14 метрів;

Максимальний час польоту - 250 секунд.

Ракета буде оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS). ..."

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03.06.2026 18:05 Ответить
Нахіба ти мені тут пишеш ТТХ ракети FP-7, якщо в статті йдеться про ракету FP-7X?
Реально не можеш зрозуміти різницю між цими двома ракетами, в яких абсолютно різні призначення?
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03.06.2026 18:14 Ответить
Краще попасти у мацкві у охматдит ? та запбути про Европейську допомогу ....

Або вдарити по Елабуге у ********** - де роблять 200-300 шахедів дронів на добу ???
а кацапчик засланий ?
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03.06.2026 17:53 Ответить
Та вдарте вже хоч кудись, зелені шмати 🐸
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03.06.2026 17:57 Ответить
вдарили по підорам у підербурзі

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03.06.2026 18:10 Ответить
Нє ну це гарно звичайно, а скільки підорів подохло ❓
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03.06.2026 18:19 Ответить
Коли вже по Москві прилетить?
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03.06.2026 16:53 Ответить
Когда лбс будет меньше, чем в 200 км от москвы. Это не я, а заявленные ТТХ говорят).
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03.06.2026 16:55 Ответить
Протибалістична ракета??? По москві???? Ви серьозно?
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03.06.2026 17:43 Ответить
Табу.
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03.06.2026 16:55 Ответить
Знов згенерили відео через ШІ?
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03.06.2026 16:55 Ответить
увага на цей колір
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03.06.2026 16:58 Ответить
Відтворили виріб 60-70 років минулого тисячоліття.
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03.06.2026 17:03 Ответить
Чому відтворили? Можна взяти готовий
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03.06.2026 17:04 Ответить
Цілком можливо. Як пишуть нижче, дуже схожа на ракету С-300, 5В55Р.
Вклалися в фарбу і роботу маляра, а решту 100500 млрд.грн "на розробку" поділили між собою.
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03.06.2026 17:14 Ответить
Клоуни, замість КБ Південне та ПівденМаша, з колосальним досвідом ракетобудування, піляють гроши за допомогою Fire Point міндіча.
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03.06.2026 16:55 Ответить
"Свой карман роднее" ©
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03.06.2026 16:56 Ответить
КБ Південне НІКОЛИ не виробляло зенітних ракет, у них досвід у виробництві МБР, які збирали у Дніпрі зі складових вироблених зі усього совка.
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03.06.2026 17:23 Ответить
Так я ж про балістику і кажу. А фахівець може і переквалііікуватись. База у нього заложена для цього гарна.
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03.06.2026 17:44 Ответить
Південмаш був побудований ще при совку і кацапня знає шо там та як. Якби там були розміщені потужності по виробництву ракет, як при совку, кацапня б лупила по них по декілька разів на рік. Прикладом є НПЗ в Кременчуці. Так, це гігант по переробці нафти, найбільший в Україні побудований десь в 50-60 роки, кацапня про нього знає все. Тому і іПаше по ньому вже п'ятий рік по декілька разів на рік. Так би було б і з Південмашем.
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03.06.2026 17:27 Ответить
Грицю, фахівців можно і ща кордоном тримати з кульманами, компами тощо. А не в Дніпрі на теріторії заводу та кб. Як і виробничи потужності з вивозом станочного парку тощо.
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03.06.2026 17:41 Ответить
шось криво пішла
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03.06.2026 16:56 Ответить
Гниди кончані чому КІЛЬЧЕНЬ не розробляється сукі бабкі відмиваєте що ви здохли гниди мерзені
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03.06.2026 16:57 Ответить
Fire Point ПРИВАТНА компанія, яка заробляє гроші на продажу готової продукції. На розробку нових зразків озброєння витрачають власні гроші і гроші іноземних інвесторів.
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03.06.2026 17:30 Ответить
Левова частина власних грошіей Fire Point - бюджет України...
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03.06.2026 17:38 Ответить
При её дальности 200 км до мааацквы по-прежнему будут долетать только двушки.
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03.06.2026 16:57 Ответить
Ботам не важливо, що це за ракета - балістична, чи зенітна!
Їм головне гімно накидати на вентилятор!
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03.06.2026 17:49 Ответить
Ну да. Ботам и не важно что это именно баллистическая ракета с возможным дальнейшим развитием в ракеты для ПВО.

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03.06.2026 17:54 Ответить
Ну так - ботам неважливо, що йдеться про ракету FP-7Х, а не про FP-7!
Причому упиратись будуть як баран у нові ворота!
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03.06.2026 17:57 Ответить
Кадри випробувань - це вони можуть.
Правда коли справа доходить до атаки реальних цілей - то помітно виключно дрібні дрончики, а здоровенні фламінго на тонну вибухівки 3 ракети на день - десь загубились.
Так само і балістика, яка за словами файрпоінту вже зимою проходила випробування.
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03.06.2026 17:00 Ответить
"Нє купіш мєня на ету туфту..."©
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03.06.2026 17:00 Ответить
Реально розовая.
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03.06.2026 17:01 Ответить
Схоже, рожева фарба ще не скінчилася.
Схоже це С-300, ракета 5В55Р
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03.06.2026 17:02 Ответить
Схожа
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03.06.2026 17:09 Ответить
Якраз хотів написати що вони подають совкову ракету як свою розробку.

Тут головне її ціна, 130 кг заряд може виконувати якісь тактичні задачі, якщо не буде коштувати як Іскандер.

Але нам треба зараз дальність 500 км, щоб трохи задіти аеродроми і ВПК. Та і заряд від 250 кг.
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03.06.2026 17:20 Ответить
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03.06.2026 17:49 Ответить
ЩО??? Зенітна ракета на 500 км???
Ти взагалі віддупляєш, про яку ракету йдеться?
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03.06.2026 17:50 Ответить
диму забагато, великий інверсійний слід, ракета працює на дровах чи на димному вугіллі? цікаво, в Павлограді вже немає залишків ракетного палива? що дрова використовуються. а ще цікаво, якщо ракету зарядити не тротилом, а меланжем і відправити подарунок прямо на кремль, який буде ефект?
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03.06.2026 17:04 Ответить
Протибалістичну ракету на Кремль???
Звіздець розумник!
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03.06.2026 17:51 Ответить
Тут є про С-300
https://militarnyi.com/uk/articles/balistychna-zagroza-vykorystannya-zrk-s-300-400-dlya-udariv-po-nezemnyh-tsilyah/ Балістична загроза: використання ЗРК С-300/400 для ударів по наземних цілях
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03.06.2026 17:07 Ответить
Це відео для арабів, щоб готували гроші
https://x.com/i/status/2062171590326993305
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03.06.2026 17:10 Ответить
Ні про що. До осені (а саме тоді ніби має полетіти FP-9) випробування болванки FP-7 нічим нам не допоможе. Ну так, ефектно, але це, власне, й усе...
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03.06.2026 17:11 Ответить
Здогадайтесь, чому ракета називається не FP-7 , а FP-7Х.
Якщо клепок достатньо, звісно!
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03.06.2026 17:54 Ответить
Вашої клепки очевидно забагато. Вона Вам явно заважає зрозуміти, у чому був сенс коментаря. Ну ОК, для розжую...

Нам ці тестові запуски нічим не допоможуть, оскільки:

1) це випробувальний зразок
2) відбивати ним кацапську балістику ми ТУТ і ЗАРАЗ не зможемо (див. пункт перший)
3) використовувати його як заміну атакамсам ми не зможемо - ані з літерою Х, ані без неї (сам штілєрман про це сказав щонайменш у двох останніх інтерв'ю, пояснивши це збільшенням бойової частини на FP-2, що нібито усуває потребу у FP-7)

Дійшло?
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03.06.2026 18:06 Ответить
Це ж треба бути таким слабеньким, щоби не розуміти відмінність випробувального запуску від бойового!
І тим більше продовжувати тужитись про ракету FP-7, коли насправді йдеться про ракету FP-7Х!
То в кого не вистачає клепок побачити зайву букву у назві, і погуглити що ця буква означає?
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03.06.2026 18:10 Ответить
Судячи з того, з якої швидкістю Ви клепаєте коментарі, то Ви просто не читаєте мої відпоіді. Від слова "взагалі". Ну що ж, клепки виявилося дійсно забагато. І вона таки заважає зрозуміти суть сказаного. Ну що ж, даю можливіть ПЕРЕЧИТАТИ обидва моїх коментарі ЩЕ РАЗ і нарешті зрозуміти, про що в них НАСПРАВДІ йшлося....
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03.06.2026 18:15 Ответить
Вам заважає не моя швидкість, а ваша особиста неможливість зрозуміти, що йдеться про ракету ПРО, а не про балістику.
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03.06.2026 18:17 Ответить
Маю надію якщо було випробування, то ціль була реальна і в ху.... лостані. Тільки одне питання, навіщо все викладати в пресі, повідомити фсб, та дати завдання розвідці ху.... лостану
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03.06.2026 17:13 Ответить
Штілерман казав, що FP-7, летить до 300 км та має бойову частину до 250 кг
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03.06.2026 17:14 Ответить
В компанию Штилермана вложили миллиарды. Еще не то понарассказывает.
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03.06.2026 17:21 Ответить
І ще казав, що це буде дешева заміна аткамсів. А зараз каже, що вони збільшили бойову частину на FP-2 і він може летіти на таку ж відстань як і FP-7. Тому сенсу у FP-7 більше немає.
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03.06.2026 17:56 Ответить
схоже дєрьмак накрився "клєтчатим одіялом", якщо такі потужні перебивки почали знову вкидати! ))
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03.06.2026 17:18 Ответить
Цікаве кіно... Поки не поставлять на озброєння до ЗСУ - це просто кіно про рожеві ракети( не плутати з рожевими поні) До розуміння - ФП 5 (Фламінго) не стоїть на озброєнні, хоча його рекламу крутять вже цілий рік. Тобто і зараз - це просто експериментальний зразок, а не серійний виріб.
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03.06.2026 17:18 Ответить
час вже садити всю фп
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03.06.2026 17:20 Ответить
Фламінго щоб не казали місцеві зрадойоби існуе і навіть вже використовувалась.
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03.06.2026 18:02 Ответить
https://t.me/voynareal/137583 Компанія STRIX та «Генерал Черешня» розробили перехоплювачі реактивних Шахедів
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03.06.2026 17:18 Ответить
Але судячі з інфи, це не балістична, а протибалістична ракета, тому вона по 3,14дерам полетіти не могла...
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03.06.2026 17:19 Ответить
Для балістики вона надто повільна, щоб ту переходити...
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03.06.2026 17:21 Ответить
Розумію, що тут наша "бульбашка", але - практично одні "фу!". І не дивно - "квартал" продовжує дебілізацію: н@хєра нам ці відосики випробувань? Де реальні пуски і реальні влучання? #идівська шарашка зкліпала якесь одоробло, чи може просто розфарбувала якусь с300, і - вау!, перемога! Сук@, здохніть, і одні, і інші
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03.06.2026 17:20 Ответить
Спочатку ідуть тестові запуски, дебіле.
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03.06.2026 18:01 Ответить
цікаво , а скільки часу разробляли «Пэтриот» та підаристичний искандер ? 2 чи 3 місяці ?... з реальними пусками і реальними влучаннями ???
може 2 чи 3 роки ? з відосиками випробувань?

А не бажаете 8 та 10 років
та всіж ми з України з кремнієвой долини - який є світовим центром високих технологій, інновацій та венчурного капіталу в Україні
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03.06.2026 18:20 Ответить
ПОТУЖНЕ відео! Зеля красавчик, і міндіч маладєц.
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03.06.2026 17:31 Ответить
Пуск. а я на рахуноквраження цілей?
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03.06.2026 17:32 Ответить
Дебіли тут коменти пишуть ?ПротіБАЛІСТИЧНА ракета то є ППО-яка в хера Мацква?Друге-порахуйте скільки раз прилітало по Дніпру і Павлограду-а то вас послухати то там нетронуті цехи та КБ.Точно як хтось з іншої країни почитає-подумає що всі українці недолугі придурки.Якщо справді щоссь зможуть зробити то хай пробують-іншого вибору всерівно не має
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03.06.2026 17:35 Ответить
Дебіли ті, хто пропонує цією ракетою вдарити по москві!
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03.06.2026 17:55 Ответить
знов зелене ссанье в очі пересічним.....
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03.06.2026 17:40 Ответить
Запуск радянської ракети Р-17, або за класифікацією НАТО Scud-B размальованої в циркові кольори оголошено випробувальним пуском ракети FP-7X a la Fire Point. https://videos.cnscdn.com/a/a/5/7/aa570d19737f9aac7fd3be7642e7884f/original.mp4 "Дєло Міндічей\Цукерманов" продовжує грабувати український бюджет.
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03.06.2026 17:46 Ответить
А чому "унікальні кадри"? Чому не можна просто написати "кадри запуску"? У чому унікальність?
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03.06.2026 17:53 Ответить
Встречайте "дешевый аналог пэтриота"(копия созданного еще в СССР С-300). Хоть что-то.
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03.06.2026 17:59 Ответить
Емо?
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03.06.2026 18:00 Ответить
Схоже,Міндіч і цей...як його...Штілєрман кинули гоям чергову цукерочку,після Фламінги...Мовляв,дивіться куди пішли мільярди західних грошей...
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03.06.2026 18:09 Ответить
Поки "мудрому наріду" крутять відосики та картинки про чергову "фламінго" (незважаючи як її називають продавці воздуха), в цей момент ракетобудувальники з досвідом та з реальними розробками та результатами стоять без фінансування від держави (Південмаш, Луч і т.д.) таким чином ідіотам знов продають відосики про майбутні "успіхи" того чого насправді ще не долітає та не влучає, а реальні наші ракети, які вже пройшли випробування (балістична ракета Сапсан) не виготовляються, бо всі мільярди пфйшли в кишеню кінематографічно-конструкторському шоу "Фраєр і Понти" міндіча-зеленського.
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03.06.2026 18:14 Ответить
 
 