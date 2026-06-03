Опубликованы уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X. ВИДЕО
В сети появились уникальные кадры испытательного запуска украинской ракеты FP-7X, разработанной компанией Fire Point.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета FP-7X рассматривается как технологическая основа для создания будущего перспективного противобаллистического перехватчика FREYJA.
На видео запечатлен момент старта и полет изделия во время испытаний.
По заявленным характеристикам, ракета способна поражать цели на дальности до 200 километров и нести боевую часть массой до 150 килограммов.
Также сообщается, что максимальная скорость FP-7X может достигать 1500 метров в секунду, что делает ее перспективной платформой для дальнейшего развития средств противоракетной обороны.
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+20 Старый зольдат
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ВIДЕО випробувального пуску української ракети FP-7X.
ВIДЕО випробувального пуску української ракети FP-7X.
ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4006557
https://x.com/DenShtilierman/status/2027407965796348079
"... Характеристики ракети FP-7, які входять до комплексу ППО
Основою буде ракета FP-7, що матиме швидкість 1500-2000 м/с. Довжина ракети - 7,25 м, діаметр - 1,15 м, фюзеляжу - 0,53 м.
Серед інших технічних характеристик:
▪️дальність - до 200 км;
▪️бойова частина - 150 кг;
▪️максимальна швидкість - 1500 м/с;
▪️середня швидкість - 800 м/с;
▪️відхилення від цілі - 14 метрів;
Максимальний час польоту - 250 секунд.
Ракета буде оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS). ..."
Реально не можеш зрозуміти різницю між цими двома ракетами, в яких абсолютно різні призначення?
Або вдарити по Елабуге у ********** - де роблять 200-300 шахедів дронів на добу ???
а кацапчик засланий ?
Вклалися в фарбу і роботу маляра, а решту 100500 млрд.грн "на розробку" поділили між собою.
Їм головне гімно накидати на вентилятор!
Причому упиратись будуть як баран у нові ворота!
Правда коли справа доходить до атаки реальних цілей - то помітно виключно дрібні дрончики, а здоровенні фламінго на тонну вибухівки 3 ракети на день - десь загубились.
Так само і балістика, яка за словами файрпоінту вже зимою проходила випробування.
Схоже це С-300, ракета 5В55Р
Тут головне її ціна, 130 кг заряд може виконувати якісь тактичні задачі, якщо не буде коштувати як Іскандер.
Але нам треба зараз дальність 500 км, щоб трохи задіти аеродроми і ВПК. Та і заряд від 250 кг.
Ти взагалі віддупляєш, про яку ракету йдеться?
Звіздець розумник!
https://militarnyi.com/uk/articles/balistychna-zagroza-vykorystannya-zrk-s-300-400-dlya-udariv-po-nezemnyh-tsilyah/ Балістична загроза: використання ЗРК С-300/400 для ударів по наземних цілях
https://x.com/i/status/2062171590326993305
Якщо клепок достатньо, звісно!
Нам ці тестові запуски нічим не допоможуть, оскільки:
1) це випробувальний зразок
2) відбивати ним кацапську балістику ми ТУТ і ЗАРАЗ не зможемо (див. пункт перший)
3) використовувати його як заміну атакамсам ми не зможемо - ані з літерою Х, ані без неї (сам штілєрман про це сказав щонайменш у двох останніх інтерв'ю, пояснивши це збільшенням бойової частини на FP-2, що нібито усуває потребу у FP-7)
Дійшло?
І тим більше продовжувати тужитись про ракету FP-7, коли насправді йдеться про ракету FP-7Х!
То в кого не вистачає клепок побачити зайву букву у назві, і погуглити що ця буква означає?
може 2 чи 3 роки ? з відосиками випробувань?
А не бажаете 8 та 10 років
та всіж ми з України з кремнієвой долини - який є світовим центром високих технологій, інновацій та венчурного капіталу в Україні