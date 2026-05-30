РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости Работы на войне в Украине
3 325 61

Стартап из США начал испытания человекоподобных роботов на передовой в Украине, — CNBC

Американский технологический стартап Foundation Future Industries, связанный с семьей Дональда Трампа, занимается разработкой автономных человекоподобных роботов двойного назначения. Первые образцы этих гуманоидных систем уже проходят испытания в реальных условиях в Украине.

Об этом пишет CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее об испытаниях

Как отмечается, разработчиком является компания Foundation Future Industries из Сан-Франциско. Стартап создает роботов для использования как в тяжелой промышленности, так и для выполнения военных задач. Хотя официально разработки маркируются как технологии "двойного назначения", руководство компании открыто признает их серьезный боевой потенциал.

  • По данным CNBC, первые прототипы роботов уже проходят испытания в Украине. Речь идет о тестировании в логистических задачах в опасных зонах, в частности для доставки и транспортировки грузов, что снижает риски для военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США перенимают опыт Украины и выделяют $56 млрд на дроны, — Хегсет

США тестируют в Украине человекоподобных роботов
США тестируют в Украине человекоподобных роботов

Как проект связан с Трампом?

В планах Foundation Future Industries — выйти на масштабное производство тысяч таких роботов ежегодно. В течение ближайших 12-18 месяцев разработчики планируют расширить программу испытаний совместно с Вооруженными силами США. В перспективе системы хотят привлекать непосредственно к боевым действиям с обеспечением им частичной или полной автономии на поле боя.

Особое внимание проект привлек из-за прямых связей с окружением Дональда Трампа. В частности, сын американского лидера Эрик Трамп сначала инвестировал в стартап собственные средства, а сейчас официально занимает должность советника компании.

  • По данным The Next Web, роботы Phantom MK-1 имеют грузоподъемность около 44 фунтов — почти 20 кг. В то же время нынешняя версия еще не готова к полноценному длительному применению: среди ограничений — автономность работы, защищенность от воды и общая выносливость системы.

Foundation планирует уже в этом году передать Украине усовершенствованные роботы Phantom 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботы заменяют пехоту: Украина переходит к новому этапу войны, - The Independent

США тестируют в Украине человекоподобных роботов
США тестируют в Украине человекоподобных роботов

Автор: 

испытания (393) США (29482) робот (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Буде з Фёдором битися.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:29 Ответить
+6
І коштувати один такий кіборг буде мільйонів 15-20 доларів. Та за такі гроші тцкашники напакують пару десятків тисяч дідів.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:38 Ответить
+5
До Т-101 точно не дотягує
показать весь комментарий
30.05.2026 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До T-Х пока не дотягивает).
показать весь комментарий
30.05.2026 19:29 Ответить
До Т-101 точно не дотягує
показать весь комментарий
30.05.2026 19:38 Ответить
До Х 101 також
показать весь комментарий
30.05.2026 19:50 Ответить
Т-800 Шварц..а той - Т-1000
показать весь комментарий
30.05.2026 19:51 Ответить
А та, самая крутая, Т-Х(Терминатор-3).
показать весь комментарий
30.05.2026 20:41 Ответить
З дитинства, коли відеозали з'явились..я тільки від Арні фанатію)))
показать весь комментарий
30.05.2026 20:44 Ответить
1987, "********" с Арни, стоили потраченного целого рубля).
показать весь комментарий
30.05.2026 20:46 Ответить
Буде з Фёдором битися.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:29 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2026 19:33 Ответить
На лампі *****...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:10 Ответить
З ШІ роботом Aidol. Щоправда тому творці свої гени вклали у мізки і він з ніг валиться від споживання бояри творцями.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:37 Ответить
дайте йому в руки калаша і то буде повний піпєц !

андроїд це не сама досконала бойова констукція.
є вже достатньо відпрацьовані робо-пси, яких, до речі китайці випробовують безпосередньо на полі бою.

.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:10 Ответить
Таким і зброю не треба.Забьють кацапів залізними копитами.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:32 Ответить
Якщо пройде через кілзону з дронів.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:35 Ответить
Ти шо,Термінатор не дивився?Вони до купи самі стікаються.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:43 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2026 19:35 Ответить
Я не зрозумів на чиєму боці вони їх випробовують?
показать весь комментарий
30.05.2026 19:36 Ответить
на кацапах
показать весь комментарий
30.05.2026 19:38 Ответить
І коштувати один такий кіборг буде мільйонів 15-20 доларів. Та за такі гроші тцкашники напакують пару десятків тисяч дідів.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:38 Ответить
нє всьо так пєчально - фпв за 500 доларів замінять солдата з калашем

.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:12 Ответить
Ідіотизм... Навіщо обмежувать у стійкості робота? Людина встала на задні кінцівки, щоб звільнить руки, для маніпуляцій з предметами, а також для того, щоб бачить вдалину, в саванні. Але цим вона обмежила себе в балансуванні, в просторі...Людина була ЗМУШЕНА це зробить - бо не мала іншого виходу. . Але хто заважає зробить робота з ШІСТЬМА кінцівками? Чотири опорні, і два маніпулятори? Та й чотири маніпулятори - теж непогано...
показать весь комментарий
30.05.2026 19:42 Ответить
******* техніка, зброя, інфраструктура створені під людину. Тому і роботи для цього середовища потрібні антропоморфні.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:51 Ответить
Точно? Доведи, чому ми не можемо використовувать описану мною систему? Собак же, використовуємо? Коней? А тепер уяви собаку, чи коня, з штучним інтелектом, і двома маніпуляторами, для здійснення операцій зі зброєю, чи технікою...
показать весь комментарий
30.05.2026 19:56 Ответить
Тому що кінь не влізе в люк БТР.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:00 Ответить
а як прилаштувати для робо-псів позаду БТР будку?

не пробував ?
раджу.

.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:15 Ответить
А чому БТР повинен буть "під людину "заточений"? Адже основний принцип, по якому зараз працює "військова думка" - це звільнення поля бою, від людей... Так навіщо створювать в "БТР" умови для людини? Це ж ускладнення конструкції! Додаткова "прокладка"... І для чого?
Чи не простіше підключить до систем "БТР", ШІ, "напряму, через сервери? Це ж простіше, і не робить обмежень, ні по масі ШІ, ні по об'єму. Бо він буде інтегрований в цілий "БТР", а не в "грудну клітку" , та "череп" "андроїда"...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:16 Ответить
Я з вами повністю згоден. Просто пояснюю навіщо потрібні роботи андроїди, які поки стоять як літаки. Вони потрібні для універсальності. Такий робот повинен вміти залізти в залишений без нагляду танк противника, зробити постріл, а потім виїхати (це просто умоглядний приклад). Кінь так не зможе.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:22 Ответить
Ой... Тільки не треба "зафантазовуваться"... Ти дитину, яка тільки на ноги зіп'ялась, виведеш на спринтерський забіг? А тут вона ще тільки "повзать" вчиться...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:30 Ответить
Це з людини павука..там 6 рук у павучиська було))
показать весь комментарий
30.05.2026 19:56 Ответить
Це місцеве світило. І він мислить цілком логічно на рівні десятирічної дитини - чим більше, тим краще. ))
показать весь комментарий
30.05.2026 20:01 Ответить
Та скільки-завгодно... Аби були функціональними... (я сьогодні займався "меблевими" справами. Так кілька разів "третя" і "четверта" руки, потрібні були...).
показать весь комментарий
30.05.2026 20:02 Ответить
О, меблі на замовлення робите?
показать весь комментарий
30.05.2026 20:12 Ответить
Ексклюзивні табуретки )
показать весь комментарий
30.05.2026 20:16 Ответить
Шутка в ракурсі 95 кварталу.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:37 Ответить
Не в ракурсі, а у стилі - так буде правильно.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:43 Ответить
Ні. Я сказала те, що сказала.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:45 Ответить
Не сказала, а написала - так буде правильно. Але ви маєте право мати і свою особисту точку зору, якою б вона не була.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:47 Ответить
О, то давай дойобуйся до нашого зеленого..сказав, чи написав, чи поїхав. Він..чи воно..
показать весь комментарий
30.05.2026 20:54 Ответить
А ви не дуже виховані. В АТБ на касі сидите?
показать весь комментарий
30.05.2026 20:58 Ответить
Та ні... Ремонтом займався...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:23 Ответить
Ненавиджу ремонти..свій б пережити..
показать весь комментарий
30.05.2026 20:36 Ответить
Спать-же, на чомусь, треба...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:50 Ответить
Є обмеження на енергоспоживання більше кінцівок більше батарея і вага. Навантаження на ШІ прискорювачі.

Друге інвестиції зараз спрямовані в бік людиноподібності, що їх легше сприймали та не було опору впровадження.

В Китаї вже є прототип який патрулює вулиці разом з поліцією, назвали його Т800 як термінатора))) Поки що проект працює і вдосконалюється.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:02 Ответить
І що? Його "людиноподібність", на щось вплине? Його сприйматимуть ЛЮДИНОЮ? Я вважаю, що більш вигідніша не "людиноподібність", а "функціональність"... "Дехто надто багато надивився "робокопів", з "термінаторами"...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:20 Ответить
Не турбуйся, прутня не маеть, вин не для того щоб на піаніно грати. 😂
показать весь комментарий
30.05.2026 20:44 Ответить
краще гусениці
показать весь комментарий
30.05.2026 20:04 Ответить
Значно краще "всюдихідну" систему типу з фільму "коротке замикання"
показать весь комментарий
30.05.2026 20:05 Ответить
Не бачив - тому нічого сказать не можу...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:24 Ответить
Краще літаючого! Дрон-робот з "руками".
показать весь комментарий
30.05.2026 20:33 Ответить
Згадалось...

"У Держдумі РФ заявили про бойові підрозділи "термінаторів" у лавах ЗСУ: "Железные бойцы уже воюют против нас на передовой". Джерело: https://censor.net/ua/v3606237"
показать весь комментарий
30.05.2026 19:43 Ответить
То вони під аргентинським "коксом" дивились у майбутнє
показать весь комментарий
30.05.2026 20:03 Ответить
Дивлячись на кількість калік після боїв,варто таких роботів випробовувати на тих ,хто втратив частину тіла також.Думаю ці люди заслужили таку увагу.
показать весь комментарий
30.05.2026 19:46 Ответить
І багато таких калік по Цюриху гуляє?
показать весь комментарий
30.05.2026 20:03 Ответить
Будуть дрючити Електроніків!
показать весь комментарий
30.05.2026 19:47 Ответить
т 100?
показать весь комментарий
30.05.2026 20:03 Ответить
Особливу увагу проєкт привернув через прямі зв'язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, син американського лідера Ерік Трамп спочатку інвестував у стартап власні кошти, а наразі офіційно обіймає посаду радника компанії.

Там ещё интереснее)

Патак наиболее известен тем, что ранее возглавлял Synapse, скандально известную финтех-платформу , объявившую о банкротстве в 2024 году. Вскоре после этого он основал Foundation вместе с Арджуном Сети, бывшим генеральным директором Tribe Capital, и Майком Лебланом, соучредителем Cobalt Robotics.

Последнее предприятие Патака также привлекло к себе внимание после того, как компания заявила о тесных связях с General Motors и возможности получения инвестиций от автопроизводителя, что GM позже опровергла.

Короче американский фацйер поинт. Мошенники везде одинаковые.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:05 Ответить
робот федя прівет! Налей 100 грам! бистро бистроо
показать весь комментарий
30.05.2026 20:20 Ответить
Стрьомні випробування. Людиноподібні президенти вийшли не дуже. Збагачуються самі, замість того щоб дбати про добробут виборців.
показать весь комментарий
30.05.2026 20:25 Ответить
Зробіть тому роботу обличчя ***** ! Тоді жоден кацап не наважиться в нього стріляти !
показать весь комментарий
30.05.2026 20:41 Ответить
Це вже реальні кіборги, мальчикам у трусиках знадобиться туалетний папір. 😂
показать весь комментарий
30.05.2026 20:52 Ответить
I'll be back...
показать весь комментарий
30.05.2026 20:54 Ответить
 
 