Стартап из США начал испытания человекоподобных роботов на передовой в Украине, — CNBC

Американский технологический стартап Foundation Future Industries, связанный с семьей Дональда Трампа, занимается разработкой автономных человекоподобных роботов двойного назначения. Первые образцы этих гуманоидных систем уже проходят испытания в реальных условиях в Украине.

Как отмечается, разработчиком является компания Foundation Future Industries из Сан-Франциско. Стартап создает роботов для использования как в тяжелой промышленности, так и для выполнения военных задач. Хотя официально разработки маркируются как технологии "двойного назначения", руководство компании открыто признает их серьезный боевой потенциал.

По данным CNBC, первые прототипы роботов уже проходят испытания в Украине. Речь идет о тестировании в логистических задачах в опасных зонах, в частности для доставки и транспортировки грузов, что снижает риски для военных.

Как проект связан с Трампом?

В планах Foundation Future Industries — выйти на масштабное производство тысяч таких роботов ежегодно. В течение ближайших 12-18 месяцев разработчики планируют расширить программу испытаний совместно с Вооруженными силами США. В перспективе системы хотят привлекать непосредственно к боевым действиям с обеспечением им частичной или полной автономии на поле боя.

Особое внимание проект привлек из-за прямых связей с окружением Дональда Трампа. В частности, сын американского лидера Эрик Трамп сначала инвестировал в стартап собственные средства, а сейчас официально занимает должность советника компании.

По данным The Next Web, роботы Phantom MK-1 имеют грузоподъемность около 44 фунтов — почти 20 кг. В то же время нынешняя версия еще не готова к полноценному длительному применению: среди ограничений — автономность работы, защищенность от воды и общая выносливость системы.

Foundation планирует уже в этом году передать Украине усовершенствованные роботы Phantom 2.

