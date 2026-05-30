Стартап из США начал испытания человекоподобных роботов на передовой в Украине, — CNBC
Американский технологический стартап Foundation Future Industries, связанный с семьей Дональда Трампа, занимается разработкой автономных человекоподобных роботов двойного назначения. Первые образцы этих гуманоидных систем уже проходят испытания в реальных условиях в Украине.
Об этом пишет CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее об испытаниях
Как отмечается, разработчиком является компания Foundation Future Industries из Сан-Франциско. Стартап создает роботов для использования как в тяжелой промышленности, так и для выполнения военных задач. Хотя официально разработки маркируются как технологии "двойного назначения", руководство компании открыто признает их серьезный боевой потенциал.
- По данным CNBC, первые прототипы роботов уже проходят испытания в Украине. Речь идет о тестировании в логистических задачах в опасных зонах, в частности для доставки и транспортировки грузов, что снижает риски для военных.
Как проект связан с Трампом?
В планах Foundation Future Industries — выйти на масштабное производство тысяч таких роботов ежегодно. В течение ближайших 12-18 месяцев разработчики планируют расширить программу испытаний совместно с Вооруженными силами США. В перспективе системы хотят привлекать непосредственно к боевым действиям с обеспечением им частичной или полной автономии на поле боя.
Особое внимание проект привлек из-за прямых связей с окружением Дональда Трампа. В частности, сын американского лидера Эрик Трамп сначала инвестировал в стартап собственные средства, а сейчас официально занимает должность советника компании.
- По данным The Next Web, роботы Phantom MK-1 имеют грузоподъемность около 44 фунтов — почти 20 кг. В то же время нынешняя версия еще не готова к полноценному длительному применению: среди ограничений — автономность работы, защищенность от воды и общая выносливость системы.
Foundation планирует уже в этом году передать Украине усовершенствованные роботы Phantom 2.
андроїд це не сама досконала бойова констукція.
є вже достатньо відпрацьовані робо-пси, яких, до речі китайці випробовують безпосередньо на полі бою.
не пробував ?
раджу.
Чи не простіше підключить до систем "БТР", ШІ, "напряму, через сервери? Це ж простіше, і не робить обмежень, ні по масі ШІ, ні по об'єму. Бо він буде інтегрований в цілий "БТР", а не в "грудну клітку" , та "череп" "андроїда"...
Друге інвестиції зараз спрямовані в бік людиноподібності, що їх легше сприймали та не було опору впровадження.
В Китаї вже є прототип який патрулює вулиці разом з поліцією, назвали його Т800 як термінатора))) Поки що проект працює і вдосконалюється.
"У Держдумі РФ заявили про бойові підрозділи "термінаторів" у лавах ЗСУ: "Железные бойцы уже воюют против нас на передовой". Джерело: https://censor.net/ua/v3606237"
Там ещё интереснее)
Патак наиболее известен тем, что ранее возглавлял Synapse, скандально известную финтех-платформу , объявившую о банкротстве в 2024 году. Вскоре после этого он основал Foundation вместе с Арджуном Сети, бывшим генеральным директором Tribe Capital, и Майком Лебланом, соучредителем Cobalt Robotics.
Последнее предприятие Патака также привлекло к себе внимание после того, как компания заявила о тесных связях с General Motors и возможности получения инвестиций от автопроизводителя, что GM позже опровергла.
Короче американский фацйер поинт. Мошенники везде одинаковые.