Стартап із США почав випробування людиноподібних роботів на передовій в Україні, - CNBC

Американський технологічний стартап Foundation Future Industries, який пов'язаний з родиною Дональда Трампа, займається розробкою автономних людиноподібних роботів подвійного призначення. Перші зразки цих гуманоїдних систем уже проходять випробування в реальних умовах в Україні.

Як зазначається, розробником є компанія Foundation Future Industries із Сан-Франциско. Стартап створює роботів для використання як у важкій промисловості, так і для виконання військових завдань. Хоча офіційно розробки маркуються як технології "подвійного призначення", керівництво компанії відкрито визнає їхній серйозний бойовий потенціал.

За даними CNBC, перші прототипи роботів уже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування у логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових.

Як проєкт пов'язаний із Трампом?

У планах Foundation Future Industries — вийти на масштабне виробництво тисяч таких роботів щорічно. Протягом найближчих 12-18 місяців розробники планують розширити програму випробувань разом із Збройними силами США. У перспективі системи хочуть залучати безпосередньо до бойових дій із забезпеченням їм часткової або повної автономії на полі бою.

Особливу увагу проєкт привернув через прямі зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, син американського лідера Ерік Трамп спочатку інвестував у стартап власні кошти, а наразі офіційно обіймає посаду радника компанії.

За даними The Next Web, роботи Phantom MK-1 мають вантажопідйомність близько 44 фунтів — майже 20 кг. Водночас нинішня версія ще не готова до повноцінного тривалого застосування: серед обмежень — автономність роботи, захищеність від води та загальна витривалість системи.

Foundation планує вже цього року передати Україні вдосконалені роботи Phantom 2.

