Стартап із США почав випробування людиноподібних роботів на передовій в Україні, - CNBC

Американський технологічний стартап Foundation Future Industries, який пов'язаний з родиною Дональда Трампа, займається розробкою автономних людиноподібних роботів подвійного призначення. Перші зразки цих гуманоїдних систем уже проходять випробування в реальних умовах в Україні.

Більше про випробування

Як зазначається, розробником є компанія Foundation Future Industries із Сан-Франциско. Стартап створює роботів для використання як у важкій промисловості, так і для виконання військових завдань. Хоча офіційно розробки маркуються як технології "подвійного призначення", керівництво компанії відкрито визнає їхній серйозний бойовий потенціал.

  • За даними CNBC, перші прототипи роботів уже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування у логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових.

США тестують в Україні людиноподібних роботів
Як проєкт пов'язаний із Трампом?

У планах Foundation Future Industries — вийти на масштабне виробництво тисяч таких роботів щорічно. Протягом найближчих 12-18 місяців розробники планують розширити програму випробувань разом із Збройними силами США. У перспективі системи хочуть залучати безпосередньо до бойових дій із забезпеченням їм часткової або повної автономії на полі бою.

Особливу увагу проєкт привернув через прямі зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, син американського лідера Ерік Трамп спочатку інвестував у стартап власні кошти, а наразі офіційно обіймає посаду радника компанії.

  • За даними The Next Web, роботи Phantom MK-1 мають вантажопідйомність близько 44 фунтів — майже 20 кг. Водночас нинішня версія ще не готова до повноцінного тривалого застосування: серед обмежень — автономність роботи, захищеність від води та загальна витривалість системи.

Foundation планує вже цього року передати Україні вдосконалені роботи Phantom 2.

+8
Буде з Фёдором битися.
30.05.2026 19:29 Відповісти
+8
До Т-101 точно не дотягує
30.05.2026 19:38 Відповісти
+8
І коштувати один такий кіборг буде мільйонів 15-20 доларів. Та за такі гроші тцкашники напакують пару десятків тисяч дідів.
30.05.2026 19:38 Відповісти
До T-Х пока не дотягивает).
30.05.2026 19:29 Відповісти
До Т-101 точно не дотягує
30.05.2026 19:38 Відповісти
До Х 101 також
30.05.2026 19:50 Відповісти
Т-800 Шварц..а той - Т-1000
30.05.2026 19:51 Відповісти
А та, самая крутая, Т-Х(Терминатор-3).
30.05.2026 20:41 Відповісти
З дитинства, коли відеозали з'явились..я тільки від Арні фанатію)))
30.05.2026 20:44 Відповісти
1987, "********" с Арни, стоили потраченного целого рубля).
30.05.2026 20:46 Відповісти
Буде з Фёдором битися.
30.05.2026 19:29 Відповісти
30.05.2026 19:33 Відповісти
На лампі *****...
30.05.2026 20:10 Відповісти
З ШІ роботом Aidol. Щоправда тому творці свої гени вклали у мізки і він з ніг валиться від споживання бояри творцями.
30.05.2026 19:37 Відповісти
дайте йому в руки калаша і то буде повний піпєц !

андроїд це не сама досконала бойова констукція.
є вже достатньо відпрацьовані робо-пси, яких, до речі китайці випробовують безпосередньо на полі бою.

.
30.05.2026 20:10 Відповісти
Ледь яблуком не подавився )))
30.05.2026 21:06 Відповісти
Таким і зброю не треба.Забьють кацапів залізними копитами.
30.05.2026 19:32 Відповісти
Якщо пройде через кілзону з дронів.
30.05.2026 19:35 Відповісти
Ти шо,Термінатор не дивився?Вони до купи самі стікаються.
30.05.2026 19:43 Відповісти
30.05.2026 19:35 Відповісти
Я не зрозумів на чиєму боці вони їх випробовують?
30.05.2026 19:36 Відповісти
на кацапах
30.05.2026 19:38 Відповісти
І коштувати один такий кіборг буде мільйонів 15-20 доларів. Та за такі гроші тцкашники напакують пару десятків тисяч дідів.
30.05.2026 19:38 Відповісти
нє всьо так пєчально - фпв за 500 доларів замінять солдата з калашем

.
30.05.2026 20:12 Відповісти
Ідіотизм... Навіщо обмежувать у стійкості робота? Людина встала на задні кінцівки, щоб звільнить руки, для маніпуляцій з предметами, а також для того, щоб бачить вдалину, в саванні. Але цим вона обмежила себе в балансуванні, в просторі...Людина була ЗМУШЕНА це зробить - бо не мала іншого виходу. . Але хто заважає зробить робота з ШІСТЬМА кінцівками? Чотири опорні, і два маніпулятори? Та й чотири маніпулятори - теж непогано...
30.05.2026 19:42 Відповісти
******* техніка, зброя, інфраструктура створені під людину. Тому і роботи для цього середовища потрібні антропоморфні.
30.05.2026 19:51 Відповісти
Точно? Доведи, чому ми не можемо використовувать описану мною систему? Собак же, використовуємо? Коней? А тепер уяви собаку, чи коня, з штучним інтелектом, і двома маніпуляторами, для здійснення операцій зі зброєю, чи технікою...
30.05.2026 19:56 Відповісти
Тому що кінь не влізе в люк БТР.
30.05.2026 20:00 Відповісти
а як прилаштувати для робо-псів позаду БТР будку?

не пробував ?
раджу.

.
30.05.2026 20:15 Відповісти
А чому БТР повинен буть "під людину "заточений"? Адже основний принцип, по якому зараз працює "військова думка" - це звільнення поля бою, від людей... Так навіщо створювать в "БТР" умови для людини? Це ж ускладнення конструкції! Додаткова "прокладка"... І для чого?
Чи не простіше підключить до систем "БТР", ШІ, "напряму, через сервери? Це ж простіше, і не робить обмежень, ні по масі ШІ, ні по об'єму. Бо він буде інтегрований в цілий "БТР", а не в "грудну клітку" , та "череп" "андроїда"...
30.05.2026 20:16 Відповісти
Я з вами повністю згоден. Просто пояснюю навіщо потрібні роботи андроїди, які поки стоять як літаки. Вони потрібні для універсальності. Такий робот повинен вміти залізти в залишений без нагляду танк противника, зробити постріл, а потім виїхати (це просто умоглядний приклад). Кінь так не зможе.
30.05.2026 20:22 Відповісти
Ой... Тільки не треба "зафантазовуваться"... Ти дитину, яка тільки на ноги зіп'ялась, виведеш на спринтерський забіг? А тут вона ще тільки "повзать" вчиться...
30.05.2026 20:30 Відповісти
Це з людини павука..там 6 рук у павучиська було))
30.05.2026 19:56 Відповісти
Це місцеве світило. І він мислить цілком логічно на рівні десятирічної дитини - чим більше, тим краще. ))
30.05.2026 20:01 Відповісти
Та скільки-завгодно... Аби були функціональними... (я сьогодні займався "меблевими" справами. Так кілька разів "третя" і "четверта" руки, потрібні були...).
30.05.2026 20:02 Відповісти
О, меблі на замовлення робите?
30.05.2026 20:12 Відповісти
Ексклюзивні табуретки )
30.05.2026 20:16 Відповісти
Шутка в ракурсі 95 кварталу.
30.05.2026 20:37 Відповісти
Не в ракурсі, а у стилі - так буде правильно.
30.05.2026 20:43 Відповісти
Ні. Я сказала те, що сказала.
30.05.2026 20:45 Відповісти
Не сказала, а написала - так буде правильно. Але ви маєте право мати і свою особисту точку зору, якою б вона не була.
30.05.2026 20:47 Відповісти
О, то давай дойобуйся до нашого зеленого..сказав, чи написав, чи поїхав. Він..чи воно..
30.05.2026 20:54 Відповісти
А ви не дуже виховані. В АТБ на касі сидите?
30.05.2026 20:58 Відповісти
Чим АТБ тобі несподобалось?
30.05.2026 21:33 Відповісти
Колись їхав через Урал, на поїзді... Вздовж дороги стежка тягнеться. По ній ідуть двое місцевих. Коли поїзд їх минав, вони повернулися спинами, нагнулися, і спустили штани... у цього "шкільного автобуса", те ж саме...
30.05.2026 21:02 Відповісти
Та ні... Ремонтом займався...
30.05.2026 20:23 Відповісти
Ненавиджу ремонти..свій б пережити..
30.05.2026 20:36 Відповісти
Спать-же, на чомусь, треба...
30.05.2026 20:50 Відповісти
Є обмеження на енергоспоживання більше кінцівок більше батарея і вага. Навантаження на ШІ прискорювачі.

Друге інвестиції зараз спрямовані в бік людиноподібності, що їх легше сприймали та не було опору впровадження.

В Китаї вже є прототип який патрулює вулиці разом з поліцією, назвали його Т800 як термінатора))) Поки що проект працює і вдосконалюється.
30.05.2026 20:02 Відповісти
І що? Його "людиноподібність", на щось вплине? Його сприйматимуть ЛЮДИНОЮ? Я вважаю, що більш вигідніша не "людиноподібність", а "функціональність"... "Дехто надто багато надивився "робокопів", з "термінаторами"...
30.05.2026 20:20 Відповісти
Не турбуйся, прутня не маеть, вин не для того щоб на піаніно грати. 😂
30.05.2026 20:44 Відповісти
краще гусениці
30.05.2026 20:04 Відповісти
Значно краще "всюдихідну" систему типу з фільму "коротке замикання"
30.05.2026 20:05 Відповісти
Не бачив - тому нічого сказать не можу...
30.05.2026 20:24 Відповісти
Краще літаючого! Дрон-робот з "руками".
30.05.2026 20:33 Відповісти
Згадалось...

"У Держдумі РФ заявили про бойові підрозділи "термінаторів" у лавах ЗСУ: "Железные бойцы уже воюют против нас на передовой". Джерело: https://censor.net/ua/v3606237"
30.05.2026 19:43 Відповісти
То вони під аргентинським "коксом" дивились у майбутнє
30.05.2026 20:03 Відповісти
Дивлячись на кількість калік після боїв,варто таких роботів випробовувати на тих ,хто втратив частину тіла також.Думаю ці люди заслужили таку увагу.
30.05.2026 19:46 Відповісти
І багато таких калік по Цюриху гуляє?
30.05.2026 20:03 Відповісти
Будуть дрючити Електроніків!
30.05.2026 19:47 Відповісти
т 100?
30.05.2026 20:03 Відповісти
Там ещё интереснее)

Патак наиболее известен тем, что ранее возглавлял Synapse, скандально известную финтех-платформу , объявившую о банкротстве в 2024 году. Вскоре после этого он основал Foundation вместе с Арджуном Сети, бывшим генеральным директором Tribe Capital, и Майком Лебланом, соучредителем Cobalt Robotics.

Последнее предприятие Патака также привлекло к себе внимание после того, как компания заявила о тесных связях с General Motors и возможности получения инвестиций от автопроизводителя, что GM позже опровергла.

Короче американский фацйер поинт. Мошенники везде одинаковые.
30.05.2026 20:05 Відповісти
робот федя прівет! Налей 100 грам! бистро бистроо
30.05.2026 20:20 Відповісти
Стрьомні випробування. Людиноподібні президенти вийшли не дуже. Збагачуються самі, замість того щоб дбати про добробут виборців.
30.05.2026 20:25 Відповісти
Зробіть тому роботу обличчя ***** ! Тоді жоден кацап не наважиться в нього стріляти !
30.05.2026 20:41 Відповісти
І обовʼязково потовщену бронесраку, бо залижуть до мікросхем.
30.05.2026 21:10 Відповісти
Це вже реальні кіборги, мальчикам у трусиках знадобиться туалетний папір. 😂
30.05.2026 20:52 Відповісти
I'll be back...
30.05.2026 20:54 Відповісти
Жарти-жартами, але не розумію нафіга саме антропоморфні роботи? Будова тіла як в паука наприклад набагато більш стабільна. По буєракам і говніщам на 4+ ногах лазити набагато зручніше ніж на двох.
30.05.2026 21:09 Відповісти
 
 