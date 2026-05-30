Стартап із США почав випробування людиноподібних роботів на передовій в Україні, - CNBC
Американський технологічний стартап Foundation Future Industries, який пов'язаний з родиною Дональда Трампа, займається розробкою автономних людиноподібних роботів подвійного призначення. Перші зразки цих гуманоїдних систем уже проходять випробування в реальних умовах в Україні.
Про це пише CNBC, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про випробування
Як зазначається, розробником є компанія Foundation Future Industries із Сан-Франциско. Стартап створює роботів для використання як у важкій промисловості, так і для виконання військових завдань. Хоча офіційно розробки маркуються як технології "подвійного призначення", керівництво компанії відкрито визнає їхній серйозний бойовий потенціал.
- За даними CNBC, перші прототипи роботів уже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування у логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових.
Як проєкт пов'язаний із Трампом?
У планах Foundation Future Industries — вийти на масштабне виробництво тисяч таких роботів щорічно. Протягом найближчих 12-18 місяців розробники планують розширити програму випробувань разом із Збройними силами США. У перспективі системи хочуть залучати безпосередньо до бойових дій із забезпеченням їм часткової або повної автономії на полі бою.
Особливу увагу проєкт привернув через прямі зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, син американського лідера Ерік Трамп спочатку інвестував у стартап власні кошти, а наразі офіційно обіймає посаду радника компанії.
- За даними The Next Web, роботи Phantom MK-1 мають вантажопідйомність близько 44 фунтів — майже 20 кг. Водночас нинішня версія ще не готова до повноцінного тривалого застосування: серед обмежень — автономність роботи, захищеність від води та загальна витривалість системи.
Foundation планує вже цього року передати Україні вдосконалені роботи Phantom 2.
андроїд це не сама досконала бойова констукція.
є вже достатньо відпрацьовані робо-пси, яких, до речі китайці випробовують безпосередньо на полі бою.
Чи не простіше підключить до систем "БТР", ШІ, "напряму, через сервери? Це ж простіше, і не робить обмежень, ні по масі ШІ, ні по об'єму. Бо він буде інтегрований в цілий "БТР", а не в "грудну клітку" , та "череп" "андроїда"...
Друге інвестиції зараз спрямовані в бік людиноподібності, що їх легше сприймали та не було опору впровадження.
В Китаї вже є прототип який патрулює вулиці разом з поліцією, назвали його Т800 як термінатора))) Поки що проект працює і вдосконалюється.
"У Держдумі РФ заявили про бойові підрозділи "термінаторів" у лавах ЗСУ: "Железные бойцы уже воюют против нас на передовой". Джерело: https://censor.net/ua/v3606237"
Патак наиболее известен тем, что ранее возглавлял Synapse, скандально известную финтех-платформу , объявившую о банкротстве в 2024 году. Вскоре после этого он основал Foundation вместе с Арджуном Сети, бывшим генеральным директором Tribe Capital, и Майком Лебланом, соучредителем Cobalt Robotics.
Последнее предприятие Патака также привлекло к себе внимание после того, как компания заявила о тесных связях с General Motors и возможности получения инвестиций от автопроизводителя, что GM позже опровергла.
