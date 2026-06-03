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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
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Українська компанія Fire Point показала запуск ракети FP-7X. ВIДЕО

Українська компанія Fire Point провела випробувальний пуск ракети FP-7X, яку розробляють у межах проєкту майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри випробувального пуску та польоту ракети опублікувала виконавча директорка компанії Fire Point Катерина Терех.

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"Днями ми провели надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, яка стане основою майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною й амбітною не здавалася ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих і неможливих зусиль, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла захистити своє небо самостійно", - зазначила Терех.

Вона наголосила, що кожне успішне випробування нової ракети наближає Україну до технологічної незалежності та власних спроможностей у сфері протиракетної оборони.

Деталі про характеристики ракети FP-7X

За заявленими характеристиками, ракета здатна вражати цілі на дальності до 200 кілометрів та нести бойову частину масою до 150 кілограмів.

Також повідомляється, що максимальна швидкість FP-7X може сягати 1500 метрів за секунду, що робить її перспективною платформою для подальшого розвитку засобів протиракетної оборони.

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Автор: 

випробування (415) ракети (4439) Україна (7331) Fire Point (31)
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Топ коментарі
+28
Клоуни, замість КБ Південне та ПівденМаша, з колосальним досвідом ракетобудування, піляють гроши за допомогою Fire Point міндіча.
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03.06.2026 16:55 Відповісти
+22
В видео. Из достижений пока шо все.
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03.06.2026 16:53 Відповісти
+21
Шо, опять? А как там с Фламингами, стаями на маскву уже летают?
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03.06.2026 16:51 Відповісти
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Дебіли ті, хто пропонує цією ракетою вдарити по москві!
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03.06.2026 17:55 Відповісти
знов зелене ссанье в очі пересічним.....
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03.06.2026 17:40 Відповісти
Запуск радянської ракети Р-17, або за класифікацією НАТО Scud-B размальованої в циркові кольори оголошено випробувальним пуском ракети FP-7X a la Fire Point. https://videos.cnscdn.com/a/a/5/7/aa570d19737f9aac7fd3be7642e7884f/original.mp4 "Дєло Міндічей\Цукерманов" продовжує грабувати український бюджет.
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03.06.2026 17:46 Відповісти
А чому "унікальні кадри"? Чому не можна просто написати "кадри запуску"? У чому унікальність?
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03.06.2026 17:53 Відповісти
Встречайте "дешевый аналог пэтриота"(копия созданного еще в СССР С-300). Хоть что-то.
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03.06.2026 17:59 Відповісти
Емо?
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03.06.2026 18:00 Відповісти
Схоже,Міндіч і цей...як його...Штілєрман кинули гоям чергову цукерочку,після Фламінги...Мовляв,дивіться куди пішли мільярди західних грошей...
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03.06.2026 18:09 Відповісти
Поки "мудрому наріду" крутять відосики та картинки про чергову "фламінго" (незважаючи як її називають продавці воздуха), в цей момент ракетобудувальники з досвідом та з реальними розробками та результатами стоять без фінансування від держави (Південмаш, Луч і т.д.) таким чином ідіотам знов продають відосики про майбутні "успіхи" того чого насправді ще не долітає та не влучає, а реальні наші ракети, які вже пройшли випробування (балістична ракета Сапсан) не виготовляються, бо всі мільярди пфйшли в кишеню кінематографічно-конструкторському шоу "Фраєр і Понти" міндіча-зеленського.
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03.06.2026 18:14 Відповісти
Не має ніякого досвіду, Грім почали ще при союзе робити, за 30 років так і не довели до кінця, про який досвід може бути мова
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03.06.2026 18:44 Відповісти
Проект комплексу було розроблено 2013, а у буклетах, які виставлялися на міжнародних виставках озброєнь, оперативно-тактичний ракетний комплекс назвали «Грім». Випробування дослідного зразка системи «Грім» мали пройти ще взимку 2015 року, але через бюрократичні перешкоди, пов'язані з реструктуризацією Державного космічного агентства України, випробування були перенесені на осінь 2016 року.

У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 зразків.
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03.06.2026 18:57 Відповісти
Немає балістичних ракет - зрада, є балістичні ракети - теж зрада. Головне, що стабільно є стадо довпойобів, які навіть не знають, що балістика то така наука.
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03.06.2026 18:31 Відповісти
Це не балістична ракета виявляється антибалістична ракета для ППО.
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03.06.2026 19:02 Відповісти
Ракета р17 пофарбована, шахрай завжди шахрай.
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03.06.2026 18:43 Відповісти
Мммм видосики)
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03.06.2026 18:45 Відповісти
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