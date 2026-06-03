Українська компанія Fire Point показала запуск ракети FP-7X. ВIДЕО
Українська компанія Fire Point провела випробувальний пуск ракети FP-7X, яку розробляють у межах проєкту майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри випробувального пуску та польоту ракети опублікувала виконавча директорка компанії Fire Point Катерина Терех.
"Днями ми провели надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, яка стане основою майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною й амбітною не здавалася ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих і неможливих зусиль, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла захистити своє небо самостійно", - зазначила Терех.
Вона наголосила, що кожне успішне випробування нової ракети наближає Україну до технологічної незалежності та власних спроможностей у сфері протиракетної оборони.
Деталі про характеристики ракети FP-7X
За заявленими характеристиками, ракета здатна вражати цілі на дальності до 200 кілометрів та нести бойову частину масою до 150 кілограмів.
Також повідомляється, що максимальна швидкість FP-7X може сягати 1500 метрів за секунду, що робить її перспективною платформою для подальшого розвитку засобів протиракетної оборони.
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У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.
У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 зразків.